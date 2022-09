Αθλητικά

Eurobasket - Ισπανία: η φιέστα των πρωταθλητών Ευρώπης (εικόνες)

“Κάηκε” το WiZink Center από τους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του τροπαίου του Ευρωμπάσκετ 2022.

Η αποστολή της πρωταθλήτριας Ευρώπης Ισπανίας «προσγειώθηκε» το μεσημέρι της Δευτέρας στην Μαδρίτη και μετά από ελάχιστο χρόνο ξεκούρασης, μετέβη στο WiZink Center, όπου αποθεώθηκε από το πλήθος κόσμου, που συγκεντρώθηκε για να πανηγυρίσει μαζί με τους πρωταγωνιστές του Ευρωμπάσκετ 2022 την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου.

Μία κορυφή, η οποία στην αρχή του ταξιδιού φάνταζε δύσκολη έως ακατόρθωτη, σύμφωνα με τους Ίβηρες, αλλά αυτή η «οικογένεια» επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τα μπασκετικά κύτταρα που κυλούν στο... αίμα της ΕΘνικής Ισπανίας.

Στις 19:00 το απόγευμα, ο Χόρχε Γκαρμπαχόσα, ο Σέρτζιο Σκαριόλο, ο αρχηγός Ρούντι Φερνάντεθ, ο Αλμπέρτο Ντίαθ, ο Λορέντζο Μπράουν και τα αδέλφια Ερνανγκόμεθ (Βίλι και Χουάντσο) παρατάχθηκαν ενώπιον του κοινού και των εκπροσώπων του Τύπου και το... πάρτι, το οποίο διήρκησε μέχρι αργά το βράδυ, μόλις είχε αρχίσει...

Ο πρόεδρος της Ισπανικής Ομοσπονδίας, Χόρχε Γκαρμπαχόσα, υπογράμμισε πολλές φορές ότι «η κατάκτηση του Ευρωμπάσκετ δεν ήταν ένα από τα μεγαλύτερα κατορθώματα του ισπανικού μπάσκετ, αλλά όλου του ισπανικού αθλητισμού». Επιπλέον, είπε ότι «οι στόχοι μας στην αρχή ήταν να είμαστε ανταγωνιστικοί και μετά να ονειρευόμαστε», και αυτό έγινε.

Από την πλευρά του, ο ομοσπονδιακός τεχνικός των επιτυχιών, Σέρτζιο Σκαριόλο, απέδωσε τα εύσημα στους παίκτες του, τονίζοντας «το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό πράγμα ήταν να συγκεντρώνεσαι στην καθημερινότητα και να τα πηγαίνουμε καλά μαζί. Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και επίσης που μοιράζομαι αυτό το τουρνουά με τα παιδιά γιατί το αξίζουν. Ο καθένας ήταν ο πρωταγωνιστής μιας διαφορετικής ιστορίας και όλοι μαζί τα καταφέραμε».

Συμπλήρωσε πως «Ήταν ένα από τα πιο ιδιαίτερα Ευρωμπάσκετ, για μένα το πιο πολύ. Είναι δύσκολο να κρατήσω μόνο ένα, αλλά το να ζήσω το τέταρτο χρυσό μου με την Εθνική Ομάδα και να είμαι αρχηγός αυτής της Ομάδας είναι πηγή υπερηφάνειας. Κάθε παιχνίδι ήταν δύσκολο. Αυτό που θα έλεγα ότι περισσότερο ήταν αυτό με τη Φινλανδία, γιατί δεν κάναμε αυτό που κάναμε σε άλλα παιχνίδια».

Ο καταλύτης στην πορεία προς το χρυσό, Αλμπέρτο Ντίαθ, επισήμανε την εμπιστοσύνη που είχε από την πρώτη στιγμή στην ομάδα: «Πάντα πίστευα ότι μπορούσαμε να κερδίσουμε το ευρωπαϊκό, παρά τα όσα ειπώθηκαν πριν το τουρνουά. Ήταν μια δύσκολη στιγμή για την ομάδα η ήττα από το Βέλγιο, αλλά ξέραμε ότι ήταν ένα μακρύ πρωτάθλημα και ότι έπρεπε να πηγαίνουμε μέρα με τη μέρα και να κρατάμε τα πόδια μας στο έδαφος. Το πιο δύσκολο πράγμα σε αυτό το πρωτάθλημα ήταν να κρατήσουμε την ψυχική δύναμη μας μετά την ήττα αυτή. Τότε είναι που βλέπεις τα πράγματα πιο περίπλοκα, αλλά γίνεσαι πιο δυνατός ως ομάδα».

Το χειροκρότημα, πάντως, κέρδισε ο Λορέντζο Μπράουν, ο οποίος απευθύνθηκε στο κοινό του WiZink Center, μιλώντας σε άπταιστα ισπανικά!

