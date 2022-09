Αθλητικά

Eurobasket: ο MVP και η θέση της Εθνικής Ελλάδας

Ποια θέση κατέλαβε στην τελική κατάταξη η “επίσημη αγαπημένη”. Ποια ομάδα τερμάτισε τελευταία. Ποιος αναδείχθηκε ως ο πολυτιμότερος παίκτης της διοργάνωσης.

Την 5η θέση κατέλαβε η εθνική στο Ευρωμπάσκετ 2022, το οποίο ολοκληρώθηκε τη νύχτα της Κυριακής (18/9), με την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Ισπανία να ανεβαίνει και στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στην Ευρώπη.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η παρέα του, λοιπόν, που ολοκλήρωσαν την πορεία τους στους «8» του 41ου Ευρωμπάσκετ, όταν αποκλείστηκαν από τη «χάλκινη» εν τέλει Γερμανία, τερμάτισαν στην πρώτη θέση πίσω από τους τέσσερις φιναλίστ των δύο καταληκτικών αναμετρήσεων της διοργάνωσης, του τελικού (Ισπανία-Γαλλία 88-76) και του «μικρού» τελικού (Γερμανία-Πολωνία 82-69).

Η Εθνική τερμάτισε δηλαδή μία θέση πάνω από την προηγούμενη πρωταθλήτρια Ευρώπης (2017) Σλοβενία (6η), του Λούκα Ντόντσιτς, δύο πάνω από τη Φινλανδία (7η) του Λάουρι Μάρκανεν και τέσσερις θέσεις πιο ψηλά από τη φιναλίστ του Ευρωμπάσκετ 2017, Σερβία (9η) του Νίκολα Γιόκιτς. Στην 8η θέση τερμάτισε η Ιταλία, ενώ η Γεωργία του Ηλία Ζούρου κατέλαβε την 21η θέση.

Η τελική κατάταξη του EuroBasket 2022 έχει ως εξής:

Ισπανία Γαλλία Γερμανία Πολωνία ΕΛΛΑΔΑ Σλοβενία Φινλανδία Ιταλία Σερβία Τουρκία Ουκρανία Κροατία Μαυροβούνιο Βέλγιο Λιθουανία Τσεχία Ισραήλ Βοσνία Εσθονία Βουλγαρία Γεωργία Ολλανδία Ουγγαρία Μεγάλη Βρετανία





MVP ο Βίλι Ερνανγκόμεθ

Ο νέος πρωταθλητής Ευρώπης Βίλι Ερνανγκόμεθ αναδείχτηκε πολυτιμότερος παίκτης του Ευρωμπάσκετ 2022, το οποίο ολοκληρώθηκε με την κατάκτηση του τίτλου από τη «Φούρια Ρόχα» (88-76 επί της Γαλλίας στον τελικό).

Ο Ισπανός διεθνής σέντερ των Νιου Όρλιανς Πέλικανς βοήθησε την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Ισπανία να αναδειχτεί και πρωταθλήτρια Ευρώπης, έχοντας μέσο όρο 15,7 πόντους, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 0,4 κλεψίματα, 0,1 κοψίματα, 1,3 λάθη και 18,4 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

O Γιάννης Αντετοκούνμπο (29.3π, 8.8ρ, 4.7ασ, 1.5κλ) συμπεριελήφθη στην κορυφαία πεντάδα της διοργάνωσης, παρέα με τους Ντένις Σρούντερ, Λορέντζο Μπράουν, Ρούντι Γκομπέρ και φυσικά τον MVP Βίλι Ερνανγκόμεθ.

