“Εκτός υπηρεσίας”: Ποιος είναι ο Ανέστης Ντάντουλας; (εικόνες)

Η νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1 ήρθε για να κάνει πιο ξέγνοιαστα τα πρώτα βράδια της εβδομάδας μας.

Το «Εκτός Υπηρεσίας», η νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1, έκανε πρεμιέρα χθες, Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου, και απόψε στις 21:00 η συνέχειά του θα είναι «εγκληματικά»… ξεκαρδιστική!

Ο Κάβουρας είναι ένα νησί με μηδενική εγκληματικότητα και με ένα αστυνομικό τμήμα που απειλείται να κλείσει λόγω αδράνειας.

Το Καμπανάκι και το Ποθητό είναι δύο χωριά που τώρα ζουν μονιασμένα και αγαπημένα, αλλά στο παρελθόν τα χώριζε αιώνια έχθρα, λόγω… Ντάντουλα.

Ποιος είναι, όμως, ο Ανέστης Ντάντουλας;

Τι κρύβεται πίσω από την ιστορία του τοπικού, αντισυμβατικού ήρωα του ’21;

Γιατί το πορτρέτο του βρίσκεται σε όλες τις σχολικές αίθουσες του νησιού;

ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΤΑΝΤΟΥΛΑΣ (1785-1862)

Ο Ανέστης Ντάντουλας είναι για την νήσο Κάβουρα, ο τοπικός ήρωας της Επανάστασης του 1821. Γνήσιο τέκνο της περιοχής και απ’ τους ελάχιστους γραφιάδες της εποχής. Ήταν το μόνο παιδί που ήξερε από τρόπους και γράμματα, καθώς η μητέρα του είχε ρίζες από κόντηδες του Ιονίου.

Ο Ανέστης, απ’ τα παιδικά του χρόνια, ήταν ανήσυχο πνεύμα και είχε ιδιαίτερο χάρισμα στον χειρισμό των ανθρώπων. Ο ξεσηκωμός τον βρήκε σε μία εποχή που επαναπροσδιόριζε τον εαυτό του, μετά από ένα δύσκολο χωρισμό. Κατά τη διάρκεια του Αγώνα, πήρε το καριοφίλι και τα βουνά και όρμησε στη μάχη σαν λιοντάρι.

Τα κατορθώματά του τραγουδιούνται και γιορτάζονται, μέχρι σήμερα, στο Καμπανάκι και το Ποθητό, τα δύο χωριά της νήσου Κάβουρα που ερίζουν για την καταγωγή του. Στο «Εκτός Υπηρεσίας» ξετυλίγεται, παράλληλα με το σήμερα, η ιστορία ενός άκρως… αντισυμβατικού ήρωα που θα συζητηθεί…

