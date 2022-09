Κοινωνία

Μοναστηράκι: Γυναίκες “έγδυσαν” τουρίστα με “γεμάτο πορτοφόλι”

Πώς εντοπίστηκαν από τις αρχές οι δύο αλλοδαπές και τι κατάφεραν να αποσπάσουν από τον τουρίστα.

Συνελήφθησαν δύο αλλοδαπές που έκλεψαν πορτοφόλι από τουρίστες στο κέντρο της Αθήνας.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

"Συνελήφθησαν δύο αλλοδαπές για κλοπή πορτοφολιού από τουρίστες στην πλατεία Μοναστηρακίου.

Στο πλαίσιο ειδικής επιχειρησιακής δράσης του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, για την πρόληψη και αποτροπή αξιόποινων πράξεων στους χώρους αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, μεσημβρινές ώρες χθες (19-9-2022) συνελήφθησαν, δυο αλλοδαπές, 36 και 45 ετών, για κλοπή πορτοφολιού από τουρίστες.

Ειδικότερα οι κατηγορούμενες εντοπίσθηκαν, από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, στην Πλατεία Μοναστηρακίου, να προσεγγίζουν τουρίστα και να αφαιρούν από το τσαντάκι του το πορτοφόλι. Άμεσα τις ακινητοποίησαν και τις συνέλαβαν.

Η 36χρονη αλλοδαπή έχει συλληφθεί και στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

το αφαιρεθέν πορτοφόλι με πλήρες το περιεχόμενο του (1.000 ευρώ και 2 πιστωτικές κάρτες)

2 ζεύγη γυαλιών ηλίου

2 κινητά τηλέφωνα

το χρηματικό ποσό των 140 ευρώ

Το αφαιρεθέν πορτοφόλι αποδόθηκε στον παθόντα με πλήρες το περιεχόμενο του.

Οι συλληφθείσες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ η έρευνα για τη συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις συνεχίζεται".

