Πυροβολισμοί στα Διαβατά: Τέσσερις συλλήψεις για το αιματηρό επεισόδιο

Άγνωστα παραμένουν μέχρι στιγμής τα αίτια του αιματηρού επεισοδίου που εκτυλίχθηκε, το απόγευμα της περασμένης Κυριακής σε οικισμό Ρομά.

Άγνωστα παραμένουν μέχρι στιγμής τα αίτια του αιματηρού επεισοδίου που εκτυλίχθηκε, το απόγευμα της περασμένης Κυριακής, στον οικισμό Ρομά «Αγία Σοφία», στα Διαβατά Θεσσαλονίκης, κατά το οποίο τραυματίστηκαν τρία άτομα, μεταξύ αυτών κι ένα 8χρονο κοριτσάκι, ευτυχώς ελαφρά. Για το επεισόδιο συνελήφθησαν μέχρι στιγμής τέσσερα άτομα, ενώ η υπόθεση οδηγείται σε τακτική ανάκριση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, όλα φαίνεται να ξεκίνησαν όταν πενταμελής ομάδα άνοιξε πυρ με κυνηγετικά όπλα εναντίον σπιτιού όπου διαμένει 43χρονος. Από την συγκεκριμένη ομάδα συνελήφθησαν ήδη τρία άτομα (ηλικίας 32, 24 και 21 ετών) και αναζητούνται άλλοι δύο (27 και 19 ετών).

Αμέσως μετά τους πυροβολισμούς κλήθηκαν στο σημείο ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ το ΕΚΑΒ παρέλαβε βαριά τραυματισμένο έναν 40χρονο (νοσηλεύεται με τραύμα από πυροβόλο όπλο στη βουβωνική χώρα), η ανήλικη (τραυματίστηκε στο μέτωπο) και ο εκ των συλληφθέντων 24χρονος (με τραύμα από σκάγια πυροβόλου όπλου στο δεξί χέρι), στον οποίο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Το πρωί της Δευτέρας ακολούθησε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στον οικισμό κατά τον οποίο συνελήφθη και τέταρτο άτομο για εμπλοκή στο περιστατικό. Πρόκειται για τον 43χρονο ιδιοκτήτη του σπιτιού όπου έπεσαν οι πυροβολισμοί. Όπως έγινε γνωστό, ελέγχθηκαν 86 άτομα και 71 οχήματα, ενώ στα σπίτια των εμπλεκόμενων προσώπων εντοπίστηκαν δύο κυνηγετικά όπλα με 16 κάλυκες, έντεκα συγκεντρωτήρες φυσιγγίου και τρία φυσίγγια κυνηγετικού όπλου.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης βρέθηκε – εξάλλου – θανάσιμα τραυματισμένος ο σκύλος του 43χρονου, πράξη για την οποία φέρεται να κατηγορείται ο 24χρονος (επιβλήθηκε και το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο των 30.000 ευρώ), ενώ ο ίδιος διώκεται επιπλέον για βαριά σωματική βλάβη με θύμα τον 40χρονο που νοσηλεύεται.

