Θεοδωρικάκος: Απόλυτη η ετοιμότητα της Αστυνομίας στον Έβρο

Τι ανέφερε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη για την κατάσταση στον Έβρο και την τουρκική προκλητικότητα αλλά και την πανεπιστημιακή αστυνομία και τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης.

Στην απόλυτη αποτελεσματικότητα του σχεδίου ΑΚΡΙΤΑΣ για τη φύλαξη των συνόρων της Ελλάδας αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης, στον Έβρο, αναφέρθηκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ραδιοφωνικό σταθμό REAL FM 97,8 και τον δημοσιογράφο Νίκο Χατζηνικολάου.

Ο Υπουργός τόνισε πως τα σύνορα της χώρας είναι απροσπέλαστα, παρά τη συνεχή προσπάθεια εργαλειοποίησης παράτυπων μεταναστών, οι οποίοι τον τελευταίο καιρό παροτρύνονται οργανωμένα, μέσω καμπάνιας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, να εισέλθουν μαζικά στην Ελλάδα.

Ο κ. Θεοδωρικάκος ενημέρωσε πως θα συναντηθεί αύριο στην Αλεξανδρούπολη με τον Βούλγαρο ομόλογό του , για να δοθεί σε όλο τον κόσμο μήνυμα κοινής αντιμετώπισης της απειλής που δέχονται τα Ευρωπαϊκά σύνορα με την Τουρκία, στον Έβρο. Επιπροσθέτως, επεσήμανε πως η Ελλάδα θα διεκδικήσει από την Ε.Ε. να στηρίξει οικονομικά την επιμήκυνση του τείχους κατά μήκος των συνόρων με την Τουρκία.

Αφήνοντας αιχμές κατά της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο Υπουργός επανέλαβε πως ακόμη ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ακόμη ζητήσει συγγνώμη για την παραχάραξη της αλήθειας, στην περίπτωση της περίφημης τουρκικής νησίδας στον Έβρο.

Τέλος, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, αναφορικά με τη λειτουργία των ΟΠΠΙ, ξεκαθάρισε πως ο Νόμος σήμερα εφαρμόζεται σε συνεργασία με τις Πρυτανικές Αρχές στο πλαίσιο των σχεδίων ασφαλείας που έχουν εκπονήσει, ενώ εξέφρασε τη βεβαιότητα πως η ελληνική κοινωνία επιθυμεί την περιφρούρηση των πανεπιστημιακών campus από παράνομες δραστηριότητες που δεν συνάδουν με την εκπαιδευτική διαδικασία, όπως εμπόριο ναρκωτικών, παραεμπόριο, βιασμούς και βιαιοπραγίες.



Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της συνέντευξης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη



«Τα σύνορά μας στον Έβρο είναι απροσπέλαστα, χάρη στην εφαρμογή του σχεδίου ΑΚΡΙΤΑΣ. Η ΕΛ.ΑΣ. περιπολεί 24 ώρες το 24ωρο, σε λειτουργία ηλεκτρονικό, αυτοματοποιημένο σύστημα επιτήρησης, άμεση επέκταση του φράκτη»

Η ετοιμότητα της ελληνικής πλευράς, της Ελληνικής Αστυνομίας η οποία συνεργάζεται άριστα με τον Ελληνικό Στρατό και με τους πολίτες του Έβρου μέσα από το σχέδιο ΑΚΡΙΤΑΣ, είναι απόλυτη. Τα σύνορά μας είναι απροσπέλαστα, διότι περιπολούν χιλιάδες Έλληνες αστυνομικοί 24 ώρες το 24ωρο, σε αρκετές περιπτώσεις από κοινού με τους στρατιώτες μας.

Υπάρχει το ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό αυτοματοποιημένο σύστημα επιτήρησης των συνόρων και επίσης υπάρχουν 37,5 χιλιόμετρα φράχτη τεχνητού εμποδίου τα οποία συμβάλλουν πάρα πολύ θετικά σε αυτή την προσπάθεια .



«Συνεχής η εργαλειοποίηση των παράτυπων μεταναστών από την πλευρά της Τουρκίας και οργανωμένη διαδικτυακή καμπάνια μέσα από τα social media που παροτρύνει παράτυπους μετανάστες να εισέλθουν μαζικά στην Ελλάδα»

Η εργαλειοποίηση των παράτυπων μεταναστών από την πλευρά της Τουρκίας είναι συνεχής και δεν έχει σταματήσει ποτέ. Τον Αύγουστο επιχείρησαν να μπουν στην Ελλάδα παρανόμως 40.000 παράτυποι μετανάστες και απ’ την αρχή του χρόνου ο αριθμός αυτό είναι πάνω από 150.000.

Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι πως αυτή η προσπάθεια ενισχύεται με μια οργανωμένη διαδικτυακή καμπάνια, μια καμπάνια μέσα από τα social media, η οποία παροτρύνει τους μετανάστες, ιδιαίτερα τους Σύριους να στραφούν προς την Ελλάδα και να συγκεντρωθούν και να το κάνουνε με μαζικό τρόπο. Είτε το κάνουν κατά μήκος των 150 χιλιομέτρων, είτε το κάνουν σε ένα συγκεκριμένο σημείο, ο ελληνικός λαός γνωρίζει ότι υπάρχει απόλυτη ετοιμότητα, απόλυτη περιφρούρηση, τα σύνορά μας είναι απροσπέλαστα. Τα σύνορά μας, τα οποία είναι σύνορα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, θα έλεγα είναι σύνορα γενικότερα του Δυτικού Κόσμου με την Τουρκία, φυλάσσονται σε απόλυτο βαθμό.



«Πρόκειται να συναντηθώ, αύριο, με τον βούλγαρο ομόλογό μου στην Αλεξανδρούπολη, το νέο γεωστρατηγικό και ενεργειακό κόμβο της ευρύτερης περιοχής, για να στείλουμε μήνυμα από κοινού πως τα σύνορα της Ευρώπης με την Τουρκία είναι απροσπέλαστα»

Αύριο, στην Αλεξανδρούπολη, πρόκειται να συναντηθώ με τον αρμόδιο Υπουργό Δημόσιας Τάξης της γειτονικής και φίλης χώρας, της Βουλγαρίας. Επιλέξαμε να συναντηθούμε στην Αλεξανδρούπολη, στο νέο δυναμικό, γεωστρατηγικό και ενεργειακό κόμβο της ευρύτερης περιοχής, μια πόλη η οποία έχει αποκτήσει πολύ ευρύτερη σημασία και αυτό της προσδίδει και πολύ σημαντικές δυναμικές, για να πούμε προς όλο τον κόσμο ότι τα σύνορα της Ευρώπης προς τη Τουρκία είναι απροσπέλαστα. Και οι δύο Ευρωπαϊκές χώρες, η Ελλάδα και η Βουλγαρία, έχουμε σύνορα με την Τουρκία και συνεργαζόμαστε σε απόλυτο βαθμό.

Πρόκειται να συναντηθούμε και να πάμε μαζί με τον Βούλγαρο συνάδελφο, τον Υπουργό Δημοσίας Τάξεως, στον φράχτη στο τεχνητό εμπόδιο που έχει η περιοχή των Φερών, προκειμένου και εκείνος να έχει τη δυνατότητα να δει από κοντά τον τρόπο εργασίας για την αντιμετώπιση του προβλήματος από την Ελληνική πλευρά. Επιπροσθέτως, υπάρχει συνεχής ενημέρωση και των Ευρωπαίων εταίρων μας, των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, σε όλα τα επίπεδα και από όλα τα αρμόδια Υπουργεία. Το ίδιο κάνει και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη το οποίο κρατάει ενήμερο για όλα αυτά τα γεγονότα τους αρμόδιους αξιωματούχους της Κομισιόν, αλλά επαναλαμβάνω και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.



«Διεκδικούμε την οικονομική στήριξη της Ευρώπης για την επέκταση του φράκτη, στον Έβρο»

Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι ο φράχτης έχει παίξει πολύ θετικό ρόλο. Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι τα τριάντα εφτά μισή χιλιόμετρα όπου υπάρχει ο φράχτης, είναι πρακτικά αδύνατο να δοκιμάσει ένας μετανάστης να περάσει με παράνομο τρόπο στην Ελλάδα. Αυτός είναι ο λόγος που το ΚΥΣΕΑ δέχτηκε την ομόφωνη υπηρεσιακή εισήγηση όλων των υπουργείων και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Γενικού Επιτελείου του Ελληνικού Στρατού του Υπουργείου Άμυνας και ασφαλώς το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής να επεκτείνουμε τον φράχτη κατά μήκος ολόκληρου του ποταμού Έβρου, όσο είναι τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Βοηθάει, δουλεύει, έχει νόημα έχει απόδοση, για αυτό διεκδικούμε η Ευρώπη εμπράκτως να στηρίξει όλη αυτή την προσπάθεια ενισχύοντας και οικονομικά, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι το έργο αυτό χρειαστεί αρκετά εκατομμύρια ευρώ.



«Τελικά, ο κ.Τσίπρας συμφωνεί ή δεν συμφωνεί με τον φράχτη; Θα ήθελα μια ξεκάθαρη τοποθέτηση από τον ΣΥΡΙΖΑ για τις αλλεπάλληλες προκλήσεις της Τουρκίας και για το κολοσσιαίο πρόβλημα εργαλειοποίησης των μεταναστών. Ζήτημα στοιχειώδους αξιοπρέπειας η «συγγνώμη» της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για τις ψευδείς κατηγορίες στο ζήτημα της περίφημης τουρκικής νησίδας του Έβρου»

Μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση από την Κυριακή, ότι διέκρινα στην συνέντευξη του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, του κ. Τσίπρα, στο συγκεκριμένο θέμα, μία βαθύτατη αμηχανία. Τελικά, δεν έχω καταλάβει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ο κ.Τσίπρας συμφωνεί ή δεν συμφωνεί με τον φράχτη, θα ήθελα μια ξεκάθαρη τοποθέτηση διότι, εξίσου εντυπωσιακό ήταν ότι στην ομιλία του στη ΔΕΘ, ο κ. Τσίπρας ούτε τη λέξη Τουρκία δεν ανέφερε μία φορά, δεν ανέδειξε καθόλου πολύ σοβαρό πρόβλημα που έχουμε με τις αλλεπάλληλες προκλήσεις της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα και επίσης δεν αναδείχτηκε όπως θα έπρεπε το κολοσσιαίο πρόβλημα εργαλειοποίησης των μεταναστών. Επίσης, θα εμμείνω ότι θεωρώ ζήτημα στοιχειώδους αξιοπιστίας ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να αναλάβει την ευθύνη και να ζητήσει μία συγγνώμη για το γεγονός ότι μας κατηγορούσε ότι έχουμε παραδώσει ελληνική γη στους Τούρκους, για την περίφημη νησίδα στις αρχές του Αυγούστου για την οποία γνώριζε και πλέον έχει αποδειχθεί περίτρανα από επίσημα έγγραφα του Γενικού Επιτελείου Στρατού ότι ανήκει στην Τουρκία. Συνεπώς, δε θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να επιχειρήσει εκεί η Ελληνική Αστυνομία γιατί κάτι τέτοιο θα εμπεριείχε τρομακτικούς κινδύνους και αυτό νομίζω ότι το αντιλαμβάνονται όλοι.





«Δεν διοικεί η Αστυνομία το πανεπιστήμιο. Οι Πρυτανικές Αρχές το διοικούν, έχουν τα σχέδια ασφαλείας για τα πανεπιστήμια και οι Ομάδες Προστασίας των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων προσαρμόζονται σε αυτά τα σχέδια και τα υπηρετούν. Ποιος δε θέλει οι Ο.Π.Π.Ι. να περιφρουρούν τους χώρους των campus από εμπόριο ναρκωτικών, παραεμπόριο, βιασμούς, και βιαιοπραγίες»;

Πάμε τώρα στο θέμα της ασφάλειας στα Ελληνικά Πανεπιστήμια. Κατ ‘ αρχάς, για να δει κανείς, αν δουλεύει ή δεν δουλεύει ο Νόμος, θα πρέπει να τον αφήσει να εφαρμοστεί. Έτσι δεν είναι; Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα νόμο του Κράτους. Ο νόμος του Κράτους ψηφίστηκε πριν από 1,5 χρόνο με εισήγηση των Υπουργείων Παιδείας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, δεν ήμουν εγώ τότε Υπουργός, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία, είναι Κυβερνητική πολιτική την οποία και εφαρμόζουμε.

Ο στόχος μας είναι η ασφάλεια όλων στα Πανεπιστήμια, η ασφάλεια των παιδιών μας, των καθηγητών, του προσωπικού που εργάζεται, η ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Το δε μέτρο των Ο.Π.Π.Ι. , γιατί έτσι λέγεται, δε λέγεται Πανεπιστημιακή Αστυνομία, λέγονται Ομάδες Προστασίας των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, αφορά συγκεκριμένα Πανεπιστήμια και όχι το σύνολο των Πανεπιστημίων της Χώρας.

Υπάρχουν πολλές παρεξηγήσεις γύρο από αυτή την ιστορία. Το μέτρο λοιπόν, αφορά τέσσερα συγκεκριμένα Πανεπιστήμια στα οποία έχουν γίνει πολύ σοβαρές βιαιότητες, και ο σκοπός της ίδρυσης αυτών των ομάδων είναι να συμβάλουν στην αντιμετώπισης του προβλήματος ασφαλείας

Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι, πως ό,τι γίνεται, γίνεται σε συνεργασία με τις πρυτανικές Αρχές. Δεν διοικεί η Αστυνομία το Πανεπιστήμιο. Οι Πρυτανικές Αρχές το διοικούν, οι Πρυτανικές Αρχές έχουν σχέδια ασφαλείας για τα πανεπιστήμια και οι Ομάδες Προστασίας των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων προσαρμόζονται σε αυτά τα σχέδια και τα υπηρετούν.

Ας πούμε για παράδειγμα στο ΕΚΠΑ, το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, την Πανεπιστημιούπολη, το campus τους είναι ανοιχτό. Δεν έχει καμία περίφραξη. Το σχέδιο ασφαλείας τι προβλέπει; Ότι θα κάνει η Πρυτανική Αρχή το έργο της περίφραξης. Μέχρι να κάνει το έργο της περίφραξης, θα πρέπει η Ο.Π.Π.Ι. σε συνεργασία με την υπόλοιπη Αστυνομία να περιφρουρούν τους χώρους από εμπόριο ναρκωτικών, παρεμπόριο, βιασμούς, και βιαιοπραγίες. Έχω μία ερώτηση… Ποιος δεν θέλει η Ο.Π.Π.Ι., η λεγόμενη Πανεπιστημιακή Αστυνομία, να κάνει αυτό το έργο αντιμετώπισης των συγκεκριμένων εγκλημάτων που σας είπα; Πείτε μου ποιος δεν το θέλει; Πείτε ποιός είναι δυνατόν να διαφωνήσει με αυτό; Διότι δεν μας ενδιαφέρει, το μάθημα που γίνεται μέσα στο αμφιθέατρο, δεν μας ενδιαφέρουν οι κοινωνικές σχέσεις των παιδιών μας, δεν μας ενδιαφέρουν οι πολιτικές ταυτότητες και η πολιτική δράση, αυτά είναι όλα ελευθερίες κατοχυρωμένες από το Σύνταγμα και η Αστυνομία είναι για να τις περιφρουρεί, όχι να τις παραβιάζει και αυτό κάνει τις περιφρουρεί! Η Αστυνομία είναι για να χτυπά το έγκλημα, ναρκωτικά, παραεμπόριο, βιασμοί, βιαιοπραγίες, δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχει ούτε φοιτητής, ούτε καθηγητής, ούτε πολιτικός που θα έπρεπε να έχει αντίρρηση σε αυτά….Ας τα εφαρμόσουμε…

Υπάρχει ένα κολοσσιαίο θεσμικό θέμα εδώ, έχει ψηφιστεί ένας νόμος. Θα γίνει σεβαστός ο νόμος; Θα επιτρέψουν να εφαρμοστεί; Αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο νόμος πλέον εφαρμόζεται και εφαρμόζεται σε συνεργασία με τις Πανεπιστημιακές Αρχές και εφαρμόζεται χωρίς να δημιουργείται κανένα πρόβλημα μέσα στα Πανεπιστήμια. Αντιδρούν μερικές ακραίες ομάδες, οι οποίες ακόμα και αυτές, ακόμα και αυτές θα καταλάβουν ότι δεν έχουν κανένα λόγο να αντιδρούν γιατί, επιμένω, ότι δεν υπάρχει λογικός άνθρωπος στην Ελλάδα που να μη θέλει να χτυπηθεί το εμπόριο ναρκωτικών, το λαθρεμπόριο, το παραεμπόριο, οι βιασμοί και οι βιαιοπραγίες όταν μιλάμε για ανοιχτά campus.

Οι ΟΠΠΙ είναι όλοι τους χθεσινοί φοιτητές. Οι νέοι αστυνομικοί, αγόρια και κορίτσια που υπηρετούν στις Ομάδες Προστασίας των Πανεπιστημίων είναι φοιτητές μέχρι χτες. Παιδιά 23-24-25 χρονών, όλοι τους πτυχιούχοι Πανεπιστημίων. Καμία σύγκρουση, καμία αντιπαράθεση με τους φοιτητές και τους νέους ανθρώπους. Είμαστε όλοι στην ίδια πλευρά του λόφου, γιατί όλοι θέλουμε την ασφάλεια στο Πανεπιστήμιο.





«Στο ΑΠΘ βρίσκεται διμοιρία των Μ.Α.Τ. γιατί κάποιες περιθωριακές ομάδες δεν επιτρέπουν να κατασκευαστεί βιβλιοθήκη και ο πρύτανης ζήτησε την προστασία του χώρου»

Τώρα, σε ότι αφορά το συγκεκριμένο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη, για το οποίο ζήτησα να έχω την πλήρη εικόνα. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει κάτι διαφορετικό. Θα σας πω ποιες είναι οι συντεταγμένες του προβλήματος: Στη Θεσσαλονίκη όπως ξέρετε, είναι μέσα στο Πανεπιστήμιο μια διμοιρία των Μ.Α.Τ. Είναι μονίμως εδώ και μήνες. Σας μιλώ ειλικρινά δεν μας περισσεύουν τέτοιες μονάδες, τις χρειαζόμαστε αλλού, αλλά βρίσκεται εκεί διότι γκρεμίστηκε η προσπάθεια, η απόπειρα να κατασκευαστεί η βιβλιοθήκη. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, είναι απίστευτο! Δεν επιτρέπουν διάφορες περιθωριακές ομάδες να υπάρξει η βιβλιοθήκη.

Ζήτησε λοιπόν ο Πρύτανης την προστασία του χώρου για να μπορέσει να κατασκευάσει την βιβλιοθήκη. Σας ρωτώ κύριοι και τους δύο, ως έγκυρους δημοσιογράφους και αναλυτές της κοινής γνώμης, ποιος σοβαρός και υπεύθυνος Υπουργός Δημοσίας Τάξεως, ποια σοβαρή και υπεύθυνη Κυβέρνηση, θα αρνούνταν στον Πρύτανη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, να προστατεύσει την κατασκευή της βιβλιοθήκης; Την ημέρα που ο κύριος Πρύτανης μας πει ότι προστατεύει μόνος του την κατασκευή της βιβλιοθήκης, η διμοιρία θα φύγει από εκεί. Γιατί δεν θέλουμε να είναι εκεί. Ο λόγος που είναι εκεί είναι αυτός και είναι πολύ συγκεκριμένος. Την ημέρα λοιπόν της συναυλίας υπήρξαν ομάδες οι οποίες επιτέθηκαν στην συγκεκριμένη διμοιρία, η οποία αντέδρασε για λόγους αυτοάμυνας. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Και δεν θέλουμε να ξανασυμβούν επεισόδια. Και ας φροντίσουν και όλοι να μην ξανασυμβούν επεισόδια, διότι ο μόνος λόγος που υπάρχει αστυνομία στο συγκεκριμένο σημείο και μάλιστα Μ.Α.Τ. είναι ο λόγος για την κατασκευή της βιβλιοθήκης."

