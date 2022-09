Πολιτική

Πανεπιστημιακή αστυνομία... εξ αποστάσεως, με περιπολίες εκτός ΑΕΙ

Τι αναφέρουν δημοσιεύματα σχετικά με τις σκέψεις που υπάρχουν, προς εκτόνωση του κλίματος έντασης που πυροδοτείται από ομάδες φοιτητών που αντιδρούν.

Eξω από τις πανεπιστημιουπόλεις του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Μετσόβιου Πολυτεχνείου και συνοδεία αστυνομικών από τα κοντινά αστυνομικά τμήματα θα περιπολούν τα μέλη της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Αυτό είναι, σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», το επόμενο επιχειρησιακό βήμα του εγχειρήματος για εγκατάσταση πανεπιστημιακής αστυνομίας στα ελληνικά ΑΕΙ από την Ελληνική Αστυνομία.

Ως φαίνεται, από την κυβέρνηση επιχειρείται να πέσουν οι τόνοι μετά την πρώτη εμφάνιση των μελών των Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (ΟΠΠΙ), όπως ονομάζονται, στις πύλες των campus του ΕΚΠΑ και του ΕΜΠ στου Ζωγράφου – εμφάνιση που προκάλεσε αντιδράσεις από φοιτητικές παρατάξεις που έχουν την πολιτική στήριξη των μητρικών πολιτικών κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Ειδικότερα, κατά τη συνάντηση που είχαν χθες οι ηγεσίες του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της ΕΛ.ΑΣ. με τους πρυτάνεις των τεσσάρων πανεπιστημίων –ΕΚΠΑ, ΕΜΠ, ΑΠΘ και Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ)– στα οποία είχε ανακοινωθεί ότι θα εγκατασταθούν ΟΠΠΙ, ο υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος φέρεται να τόνισε προς τους πρυτάνεις πως δεν είναι πρόθεση της πανεπιστημιακής αστυνομίας να εμπλακεί σε ακαδημαϊκής φύσεως εκδηλώσεις των φοιτητικών παρατάξεων, παρά μόνο να προστατεύσει καθηγητές, φοιτητές και διοικητικό προσωπικό σε περίπτωση εγκληματικών πράξεων. «Τα μέλη των ΟΠΠΙ δεν έχουν να χωρίσουν κάτι με τα μέλη των παρατάξεων, δεν είναι αντίπαλοι», είναι το νόημα όσων ελέχθησαν χθες από την πλευρά του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη προς τους πρυτάνεις.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη στείλει το πολιτικό μήνυμα ότι ο νόμος, που ψηφίστηκε τον Φεβρουάριο του 2021, θα εφαρμοσθεί και οι ΟΠΠΙ θα εγκατασταθούν, και πλέον το ζήτημα είναι πώς θα λειτουργήσουν επιχειρησιακά οι ΟΠΠΙ υπό την εποπτεία της ΕΛ.ΑΣ. Ετσι, στην Αθήνα, τα μέλη των ΟΠΠΙ θα περιπολούν έξω από την Πανεπιστημιούπολη και την Πολυτεχνειούπολη, έχοντας τη συνδρομή αστυνομικών από τα κοντινά αστυνομικά τμήματα Ζωγράφου και Καισαριανής. «Εάν υπάρχει επεισόδιο στην εξωτερική περίμετρο του campus, τα μέλη των ΟΠΠΙ θα παρεμβαίνουν», δήλωσαν στην «Κ» μετέχοντες στη χθεσινή σύσκεψη.

Σε επόμενη φάση οι ΟΠΠΙ θα περιπολούν μέσα στην Πανεπιστημιούπολη και την Πολυτεχνειούπολη. Βέβαια, προϋπόθεση για τούτο είναι ότι τα δύο ΑΕΙ θα εφαρμόσουν τα σχέδια ασφαλείας τους με την εγκατάσταση τουρνικέ στις εισόδους των κτιρίων. Διευκρινίζεται, δε, ότι τα μέλη της πανεπιστημιακής αστυνομίας δεν θα περιπολούν έξω από τα ιστορικά κτίρια του ΕΜΠ στην οδό Πατησίων, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο και τη Νομική Αθηνών. Ως προς το ΑΠΘ, τα έργα κατασκευής βιβλιοθήκης σε χώρο της Σχολής Θετικών Επιστημών, όπου στεγαζόταν για 34 χρόνια η αποκαλούμενη κατάληψη «Στέκι στο Βιολογικό», φυλάσσονται από αστυνομικούς ώστε να αποτραπούν επιθέσεις. Υπενθυμίζεται ότι, στις αρχές του περασμένου Μαΐου, δεκάδες άτομα κρατώντας βαριοπούλες έφθασαν στον χώρο και άρχισαν να γκρεμίζουν τους τοίχους. Αρα, υπάρχει αστυνομική δύναμη και τα μέλη των ΟΠΠΙ θα περιπολούν τους έξω χώρους. Βέβαια, το γενικό μήνυμα της μη όξυνσης θα τηρηθεί και στο ΑΠΘ.

Οπως ανέφερε χθες στην «Κ» πρύτανης, θεωρείται ότι η «αθόρυβη παρουσία» των ΟΠΠΙ θα διευκολύνει την ουσιαστική ανάληψη των αρμοδιοτήτων τους.

