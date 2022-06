Πολιτική

Πανεπιστημιακή Αστυνομία: ο ανυποχώρητος Μητσοτάκης, η βαριοπούλα και οι αντιδράσεις

Τι δήλωσε την Παρασκευή ο Πρωθυπουργός για την ανάληψη υπηρεσίας των αστυνομικών του νέου Σώματος. Επεισόδια στο ΑΠΘ. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στου Ζωγράφου.

Σαφές μήνυμα για το θέμα της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας έστειλε ο Πρωθυπουργός, σε συνέντευξη του σε ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης, λέγοντας πως η κυβέρνηση δεν πρόκειται να κάνει «ούτε βήμα πίσω».

Σημείωσε ότι μέσα στο καλοκαίρι θα εγκατασταθεί στα πανεπιστήμια και πως η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας στο δίλημμα «βιβλιοθήκη ή βαριοπούλα» συντάσσεται με το αυτονόητο και με την άποψη της κυβέρνησης για την πανεπιστημιακή αστυνομία.

«Πιστεύω ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Θεσσαλονικιών, αλλά και των Ελλήνων πολιτών, στο δίλημμα βιβλιοθήκη ή βαριοπούλα, συντάσσεται με το αυτονόητο. Δεν γίνεται να έχουμε εστίες κατάληψης μέσα στα πανεπιστήμια, δεν γίνεται να έχουμε οργανωμένες ομάδες, που κατά κανόνα συγκροτούνται από ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με το πανεπιστήμιο, να ασκούν βία εντός του χώρου του πανεπιστημίου», είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως «η Ομάδα Προστασίας των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων έχει ήδη εκπαιδευτεί, αναμένουμε αυτή τη στιγμή την τελική δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος που θα διέπει τη λειτουργία της, είμαστε σε απόλυτη συνεννόηση με τις Πρυτανικές Αρχές και εκτιμώ ότι εντός του καλοκαιριού οι Ομάδες αυτές θα εγκατασταθούν εντός των Πανεπιστημίων. Έτσι ώστε να είμαστε απολύτως έτοιμοι όταν ξεκινήσει η νέα ακαδημαϊκή χρονιά, το Σεπτέμβριο, να μπορούμε να παρέχουμε στους φοιτητές, στους καθηγητές, στους εργαζόμενους στο πανεπιστήμιο το αυτονόητο δικαίωμα της ασφάλειας: να μπορούν να κινούνται εντός του χώρου του πανεπιστημίου χωρίς να αισθάνονται ότι κινδυνεύουν από κανέναν».

«Έτσι προστατεύουμε πραγματικά την ελευθερία της σκέψης, η κυβέρνηση δεν πρόκειται να κάνει ούτε βήμα πίσω από αυτήν την πολιτική, γνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι με αυτήν την άποψη συντάσσεται η συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας», κατέληξε ο Πρωθυπουργός, ενώ εντείνονται οι αντιδράσεις.

Την Πέμπτη υπήρξε ένταση στο ΑΠΘ και προκλήθηκαν επεισόδια ανάμεσα σε αστυνομικούς και διαμαρτυρόμενους για την ανάληψη καθηκόντων των πρώτων μελών της πανεπιστημιακής αστυνομίας.

Την Παρασκευή, φοιτητές που αντιδρούν στην ίδρυση και λειτουργία της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας βρέθηκαν από τα ξημερώματα στην Πολυτεχνειούπολη, στου Ζωγράφου.

Περίπου 300 άνθρωποι έχουν αποκλείσει την είσοδο του ιδρύματος από την λεωφόρο Κατεχάκη, ενώ παρόμοια είναι η εικόνα και στις εισόδους της Ούλοφ Πάλμε και του Κοιμητηρίου Ζωγράφου.

Σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν πως δεν θα επιτρέψουν την είσοδο των αστυνομικών στην Πανεπιστημιούπολη και θα περιφρουρήσουν το campus προκειμένου να μπλοκάρουν το νέο νόμο για τη φύλαξη των ΑΕΙ.

