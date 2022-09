Κοινωνία

Λαμία: Κακοποίησε τη σύζυγό του μπροστά στο παιδί τους

Τι καταγγέλλει η γυναίκα για την επίθεση που φαίρεται να δέχτηκε από τον πρώην σύζυγό της. Τι ισχυρίζεται ο 45χρονος.

Ενώπιον του Αυτόφωρου Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λαμίας θα απολογηθεί 45χρονος που κατηγορείται για ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη και για εξύβριση, σε βάρος της πρώην συζύγου του.

Το περιστατικό σύμφωνα με την καταγγέλλουσα έγινε το περασμένο Σάββατο (17/9) στο σπίτι του κατηγορούμενου, όπου η γυναίκα μετέβη προκειμένου να πάρει προσωπικά της αντικείμενα αφού έχουν χωρίσει.

Η ίδια ισχυρίζεται ότι είχε ειδοποιήσει σχετικά τον πρώην άνδρα της, ωστόσο όταν έφτασε εκεί περιέγραψε στους αστυνομικούς ότι της επιτέθηκε βρίζοντάς την και πιάνοντας την από τα μαλλιά. Στη συνέχεια μάλιστα την έπιασε από το λαιμό για να την πνίξει. Κι όλα αυτά μπροστά στα μάτια του ανήλικου παιδιού τους.

Κατέθεσε μάλιστα και ιατρικό σημείωμα από το Νοσοκομείο Λαμίας όπου μετέβη για εξετάσεις.

Από την άλλη ο 45χρονος που συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Λαμίας το ίδιο βράδυ στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ισχυρίζεται ότι δεν είχε ειδοποιηθεί από την πρώην σύζυγό του ότι θα μετέβαινε στο σπίτι του και ξαφνιάστηκε όταν την είδε να μετακινεί τα έπιπλα.

Μάλιστα αναφέρει ότι τον εξύβρισε προκαλώντας τον, ωστόσο αν και κινήθηκε να την πιάσει από το λαιμό, συγκρατήθηκε και την άφησε να μαζεύει τα πράγματά της.

Η υπόθεση αναβλήθηκε για την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου και μέχρι τότε άρθηκε η κράτηση του 45χρονου, όπως μεταδίδει το Lamiareport.

