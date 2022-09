Κοινωνία

Πατέρας έγινε ντετέκτιβ για να εξιχνιάσει τον θάνατο της κόρης του – Τι είπε στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Η άτυχη κοπέλα, μητέρα δύο παιδιών, βρέθηκε από τις Αρχές νεκρή, τυλιγμένη μέσα σε μία κουβέρτα. Ο πατέρας της κάνει αγώνα για να βρει τους δολοφόνους της.

Της Κελλυς Χεινοπώρου

Επί ένα χρόνο, αναζητούσε ένας πατέρας στο κέντρο της Αθήνας, την 23χρονη κόρη του, τα ίχνη της οποίας, είχαν χαθεί τον περασμένο Οκτώβριο. Η άτυχη κοπέλα, μητέρα δύο παιδιών, βρέθηκε από τις Αρχές νεκρή, τυλιγμένη μέσα σε μία κουβέρτα και κηδεύτηκε ως γυναίκα αγνώστων στοιχείων. Τώρα, όπως λέει στον ΑΝΤ1, κάνει αγώνα, για να βρει τους δολοφόνους της.

«Το παιδί μου δεν πέθανε… το σκοτώσανε και το πετάξανε σαν σκυλί… και το ίδιο έκανε και η αστυνομία, δεν έκανε τίποτα. Το θέμα ξεχάστηκε, εγώ δεν το ξέχασα φυσικά, ποτέ», λέει ο Νικόλας Μπακογιώργος, ο πατέρας της 23χρονης.

Τα ίχνη της κόρης του είχαν χαθεί ξαφνικά τον περασμένο Οκτώβρη, με τις αρχές να εντοπίζουν λίγο αργότερα την σορό της, στο δρόμο, 500μέτρα μακριά από το σπίτι που φιλοξενούνταν μαζί με τα δυο ανήλικα παιδιά της, τυλιγμένη σε μια κουβέρτα. Όμως επειδή δεν έφερε στοιχεία ταυτότητας, η άτυχη 23χρονη τελικά θάφτηκε από τις Aρχές ως αγνώστων στοιχείων και η υπόθεση, όπως καταγγέλλει σήμερα ο απαρηγόρητος πατέρας, ήταν να μπει στο αρχείο.

«Όταν πήγε ο ιατροδικαστής εκεί, διέγνωσε «πνευμονικό οίδημα». Η κοπέλα βρέθηκε σκοτωμένη, μέσα τυλιγμένη σε μια κουβέρτα , φορούσε τις πιτζάμες της και τις παντόφλες της. Μου έλεγε να πιστέψω η αστυνομία ότι δεν δολοφονήθηκε, ότι δεν το σκότωσε το παιδί, παρά πέθανε. Και τυλίχθηκε μόνο του στην κουβέρτα», αναφέρει ο κ. Μπακογιώργος.

Μετά από σχεδόν έναν χρόνο προσωπικής του έρευνας, ο πατέρας υποστηρίζει ότι βρήκε στοιχεία που δείχνουν ότι το παιδί του κακοποιούνταν συστηματικά.

«Μια που την κακοποιούσε και την εξέδιδε στην πορνεία επί χρήματι. Αυτή ξέρει ποια είναι και σε λίγο θα φανερωθεί. Υπήρξαν μάρτυρες οι οποίοι το επιβεβαίωσαν ότι κακοποιούνταν, ότι εκδίδονταν στην πορνεία, ότι κακοποιούνταν και τα μικρά τα παιδιά», υποστηρίζει ακόμα ο πατέρας της 23χρονης.

«Δεν μπορεί κάποιος να χάθηκε από παθολογικά αίτια και τελικά να βρίσκεται στο δρόμο, τυλιγμένη με κουβέρτα…», δήλωσε η δικηγόρος του πατέρα Βούλα Δημητριάδου.

Ο πατέρας έχει πλέον καταθέσει στο Πλημμελειοδικείο Αθηνών μηνυτήρια αναφορά για κακουργηματικές πράξεις σε βάρος του παιδιού του, καθώς και για ανθρωποκτονία, ζητώντας να μπει στο κάδρο των ερευνών, άτομο από το κοντινό περιβάλλον της κόρης του.

