Κοινωνία

Γυναικοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Ισόβια για τις 23 μαχαιριές στη γυναίκα του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το στυγερό έγκλημα είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο, όπως και η κατάθεση του γιου του ζευγαριού. Οι κυνικές δηλώσεις του δράστη.

Σε ισόβια κάθειρξη και φυλάκιση 3 ετών καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο 50χρονος, ο οποίος τον περασμένο Νοέμβριο κατακρεούργησε με κυνηγετικό μαχαίρι τη 48χρονη σύζυγό του, μέσα στο σπίτι τους, στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια παραδόθηκε στην αστυνομία, ομολογώντας το στυγερό του έγκλημα.

Το Δικαστήριο, ομόφωνα, τον έκρινε ένοχο για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Ο ίδιος δεν παρέστη στο δικαστήριο, ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο. Τόσο προανακριτικά όσο και ανακριτικά φέρεται να απολογήθηκε ότι προέβη στην πράξη του επειδή «η γυναίκα του τον απατούσε».

Καταθέτοντας ως μάρτυρας στο Δικαστήριο, ο γιος του ζευγαριού περιέγραψε τον πατέρα του ως «βίαιο άνθρωπο που ασκούσε ψυχολογική και σωματική βία». «Είχαμε συνεχώς καβγάδες στο σπίτι» ανέφερε, ενώ μεταφέροντας στους δικαστές διάλογο που είχε με τον κατηγορούμενο, όταν τον ρώτησε «γιατί το έκανε», εκείνος φέρεται να του απάντησε ως εξής: «Επειδή μου έβγαλε γλώσσα. Ήξερε πολύ καλά τι έκανε». Πρόσθεσε δε, ότι ο 50χρονος θεωρούσε «κτήμα» του την γυναίκα - μητέρα του μάρτυρα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης η άτυχη γυναίκα δέχθηκε 23 μαχαιριές σε θώρακα, κοιλιακή χώρα και άκρα, ενώ φαίνεται πως πάλεψε για τη ζωή της, καθώς εντοπίστηκαν αμυντικά τραύματα στα χέρια της. Τη δολοφονία είχε αποκαλύψει ο 50χρονος, με καταγωγή από την Αρμενία και ιστορικό νοσηλείας λόγω προβλημάτων ψυχιατρικής φύσης, όταν μετέβη στο Α.Τ. Λευκού Πύργου, όπου παραδόθηκε. Αστυνομικοί μετέβησαν στην οικία του εντοπίζοντας τη νεκρή γυναίκα μέσα σε λίμνη αίματος, στην κρεβατοκάμαρα.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα Υόρκη: Συνάντηση Μητσοτάκη με Έλληνα ταξιτζή (βίντεο)

Σταϊκούρας για επίδομα θέρμανσης: πιθανή η επέκταση στο 2023 (βίντεο)

Κορονοϊός: Για φθινοπωρινό κύμα της πανδημίας ετοιμάζεται ο EMA