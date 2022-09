Οικονομία

Uniper: Η Γερμανία εθνικοποίησε την εταιρεία εισαγωγής φυσικού αερίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εθνικοποίησε την εταιρεία εισαγωγής φυσικού αερίου, μετά την περαιτέρω άνοδο της τιμής του πετρελαίου και του αερίου.

Η Γερμανία εθνικοποίησε σήμερα την Uniper, μετά την αποτυχία μιας προηγούμενης απόπειρας διάσωσης με πολλά δισεκατομμύρια ευρώ αυτής της εταιρείας εισαγωγής φυσικού αερίου και μετά την περαιτέρω άνοδο των τιμών του πετρελαίου, που ακολούθησε την ανακοίνωση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για μερική επιστράτευση.

Το Βερολίνο συμφώνησε να εξαγοράσει τις υπόλοιπες μετοχές της γερμανικής εταιρείας εισαγωγής αερίου, οι οποίες ανήκαν στο φινλανδικό όμιλο Fortum, για να εξασφαλίσει τη λειτουργία της και τη συνέχιση των επιχειρήσεών της, σε μια κίνηση που έχει στόχο να παραμείνουν τα φώτα αναμμένα και οι καυστήρες σε λειτουργία φέτος το χειμώνα στη Γερμανία.

«Το κράτος θα κάνει ό,τι είναι δυνατό για να κρατήσει σταθερές τις εταιρείες στην αγορά», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Οικονομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ ανακοινώνοντας την εθνικοποίηση της Uniper και άλλα μέτρα για να μπορέσει η Γερμανία να μην βάλει δελτίο στην ενέργεια φέτος το χειμώνα.

Εκτός από την αύξηση των ευρωπαϊκών τιμών του αερίου, η τιμή του αργού πετρελαίου σημείωσε άλμα πάνω από 2% σήμερα μετά την ανακοίνωση της μερικής επιστράτευσης από τον Πούτιν, η οποία κλιμακώνει τον πόλεμο στην Ουκρανία και αυξάνει τις ανησυχίες για ακόμη πιο περιορισμένες παγκόσμιες ενεργειακές προμήθειες.

«Η ρωσική ενέργεια θα μπορούσε πιθανόν να οδηγήσει σε εκκλήσεις για πιο επιθετική δράση εναντίον της Ρωσίας σε όρους κυρώσεων από τη Δύση», δήλωσε ο Ουόρεν Πάτερσον της ING.

Μετά την εξαγορά του μεριδίου της Fortum, το γερμανικό κράτος θα κατέχει περίπου το 99% της Uniper, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών.

Η συμφωνία περιλαμβάνει αύξηση κεφαλαίου 8 δισεκ. ευρώ, ανακοίνωσε η Uniper. Με την αύξηση αυτή, στην οποία θα προχωρήσει η γερμανική κυβέρνηση, το συνολικό ποσό που έχει διατεθεί για τη διάσωση της εταιρείας ανέρχεται σε τουλάχιστον 29 δισεκ. ευρώ.

Σε ανακοίνωσή του ο τομεάρχης Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης αναφέρει: «Η γερμανική κυβέρνηση ανακοινώνει την εθνικοποίηση του ενεργειακού κολοσσού Uniper, σε μια ιστορική συμφωνία διάσωσης. Έτσι μπαίνει φρένο στην ενεργειακή κρίση. Εδώ όμως η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιμένει στον αντικοινωνικό και αντιαναπτυξιακό συνδυασμό: ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και των δικτύων και επιδότηση της κερδοσκοπίας. Μόνη λύση: επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ, πλαφόν στα τιμολόγια και φορολόγηση των υπερκερδών. Λύση που μόνο μια προοδευτική κυβέρνηση μπορεί να εφαρμόσει».

Ειδήσεις σήμερα:

Εξοικονόμηση ενέργειας: Συμβουλές από το ΥΠΕΝ

Σταϊκούρας για επίδομα θέρμανσης: πιθανή η επέκταση στο 2023 (βίντεο)

Γυναικοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Ισόβια για τις 23 μαχαιριές στη γυναίκα του