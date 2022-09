Life

Σταμάτης Κόκοτας: Στο νοσοκομείο ο τραγουδιστής

Ο δημοφιλής τραγουδιστής μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Ασκληπιείο Βούλας.

Στο Ασκληπιείο Βούλας μεταφέρθηκε εσπευσμένα ο δημοφιλής τραγουδιστής Σταμάτης Κόκοτας.

Ο 86χρονος τραγουδιστής ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ο Σταμάτης Κόκοτας γεννήθηκε το 1937 ενώ στα 60's και τα 70's είχε σημαντική παρουσία στην ελληνική δισκογραφία καθώς συνεργάστηκε με σπουδαίους δημιουργούς όπως ο Σταύρος Ξαρχάκος, ο Δήμος Μούτσης, ο Απόστολος Καλδάρας, ο Γιώργος Χατζηνάσιος, ο Γιάννης Σπανός, ο Γιώργος Ζαμπέτας, ο Αντώνης Κατινάρης, ο Χάρης Λυμπερόπουλος, ο Βαγγέλης Πιτσιλαδής, ο Λυκούργος Μαρκέας, ο Ανδρέας Καραγιαννόπουλος κ.ά. Χαρακτηριστικό του γνώρισμα είναι οι μακριές φαβορίτες του. Ο γιος του, Δημήτρης, είναι επίσης τραγουδιστής.

