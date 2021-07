Life

Κόκοτας: ο Τόλης Βοσκόπουλος κέρδισε τον σεβασμό των συναδέλφων του (βίντεο)

Ο Σταμάτης Κόκοτας, ο Γιώργος Λεμπέσης και ο Χρήστος Μενιδιάτης μίλησαν για τον σπουδαίο καλλιτέχνη που "έφυγε" τη Δευτέρα από τη ζωή.

Για τον σπουδαίο καλλιτέχνη Τόλη Βοσκόπουλο, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών, μίλησαν στον ΑΝΤ1 συνάδελφοί του και άνθρωποι που τον γνώρισαν και τον αγάπησαν.

Μεταξύ αυτών και ο Σταμάτης Κόκοτας, ο οποίος είχε συνεργαστεί μαζί του και έχει μόνο καλά να θυμάται. "Ο Τόλης έχει κερδίσει τον σεβασμό των συναδέλφων του και την αγάπη του κόσμου. Ήταν ένα ευγενικό παιδί, ήταν κύριος!" είπε. "Όλη η Ελλάδα αποχαιρετά τον Τόλη. Καλό Ταξίδι!" τόνισε στην εκπομπή "Καλοκαίρι Μαζί", δηλώνοντας συγκινημένος.

Από πλευράς του ο Γιώργος Λεμπέσης έκανε λόγο για έναν σούπερ σταρ, δίπλα στον οποίο κάθε στιγμή ήταν ένα σχολείο. "Μου έλεγε ότι ένας καλλιτέχνης πρέπει να είναι αληθινός" θυμάται για την περίοδο της συνεργασίας του.

Ο Χρήστος Μενιδιάτης μίλησε για τη φιλία του πατέρα του με τον Τόλη Βοσκόπουλο. "Είχαν μια αληθινή φιλία με εκτίμηση και αγάπη" είπε χαρακτηριστικά και αναφέρθηκε στην πρώτη φορά που ο πατέρα του είδε στη σκηνή τον Τόλη Βοσκόπουλο: "Δεν ξεκολλούσε τα μάτια του από πάνω του" είπε.

