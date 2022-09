Οικονομία

Η FED ανακοίνωσε νέα αύξηση επιτοκίων ενάντια στον πληθωρισμό

Συνεχίζονται οι προσπάθειές της να συγκρατήσει τον πληθωρισμό.

Σε ακόμη μια επιθετική αύξηση επιτοκίων, κατά 75 μονάδες βάσης, προχώρησε σήμερα η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), στο πλαίσιο της προσπάθειά της να συγκρατήσει τον πληθωρισμό. Εκτίμησε μάλιστα ότι θα χρειαστούν περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων.

Πρόκειται για την τρίτη συνεχόμενη αύξηση τέτοιου επιπέδου, με τα επιτόκια να διαμορφώνεται πλέον μεταξύ 3% και 3,25%.

Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ αναμένεται φέτος να φθάσει στο 5,4% αντί για 5,2% που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη, ενώ προβλέπεται σχεδόν μηδενική ανάπτυξη (+0,2%), αντί για +1,7% που είχε προβλέψει η Fed τον Ιούνιο.

