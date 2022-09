Κόσμος

Δολοφονία Τζορτζ Φλόιντ: Ποινή φυλάκισης σε πρώην αστυνομικό

Πρώην αστυνομικός της Μινεάπολης ομολόγησε την ενοχή του για συνέργεια στη δολοφονία του αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ. Η ποινή που το επιβλήθηκε.

Σε φυλάκιση τριών ετών καταδικάστηκε σήμερα ένας πρώην αστυνομικός της Μινεάπολης που ομολόγησε την ενοχή του για συνέργεια στη δολοφονία του αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ, η οποία είχε συγκλονίσει τη διεθνή κοινή γνώμη τον Μάιο του 2020.

Ο Τόμας Λέιν -- ο οποίος εκτίει ήδη ποινή 2,5 ετών σε ομοσπονδιακή φυλακή του Κολοράντο, μετά την καταδίκη του τον περασμένο Φεβρουάριο για παραβίαση των συνταγματικών δικαιωμάτων του Φλόιντ -- παρακολούθησε μέσω βιντεοσύνδεσης την ανακοίνωση της ετυμηγορίας του δικαστηρίου στην κομητεία Χένεπιν.

Ο 39χρονος Λέιν ήταν ένας εκ των τεσσάρων αστυνομικών που ενεπλάκησαν στην επεισοδιακή σύλληψη που στοίχισε τη ζωή στον Τζορτζ Φλόιντ, στις 25 Μαΐου 2020, έξω από παντοπωλείο της Μινεάπολης, αφού θεώρησαν ότι χρησιμοποίησε ένα πλαστό χαρτονόμισμα των 20 δολαρίων για να αγοράσει τσιγάρα.

Ο συνάδελφος του Λέιν, ο Ντέρεκ Σόβιν, απαθανατίστηκε σε βίντεο από κινητά τηλέφωνα να γονατίζει πάνω στον λαιμό του ακινητοποιημένου Φλόιντ για περισσότερα από εννέα λεπτά. Οι εικόνες πυροδότησαν οργισμένες διαμαρτυρίες κατά του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας σε όλες τις αμερικανικές πολιτείες. Ο Ντέρεκ Σόβιν καταδικάστηκε τελικά σε φυλάκιση 22,5 ετών.

Οι άλλοι δύο αστυνομικοί που ενεπλάκησαν στη σύλληψη, Του Τάο και Αλεξάντερ Κουένγκ, θα δικαστούν τον ερχόμενο μήνα. Ο Λέιν και ο Κουένγκ κρατούσαν τα πόδια του Φλόιντ στη διάρκεια της βάναυσης σύλληψης, ενώ ο Τάο απωθούσε τους έντρομους περαστικούς που ζητούσαν από τους αστυνομικούς να αφήσουν τον Φλόιντ ο οποίος ούρλιαζε πως δεν μπορούσε να ανασάνει προτού χάσει τις αισθήσεις του.

