Κοινωνία

Αδέσποτα σκυλιά στην Καλαμάτα: “Σύρθηκα με την μηχανή για να γλιτώσω την επίθεση” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει στην εκπομπή «Το Πρωινό», η οδηγός της μηχανής, μιλώντας μέσα από το νοσοκομείο.

Σοκ προκαλεί η κατάσταση στην οποία περιήλθε η Έφη Παναγάκη, στην προσπάθεια της να αποφύγει δύο άγρια και επιθετικά, όπως τα περιγράφει, αδέσποτα σκυλιά, που βρίσκονταν δίπλα της, σε δρόμο της Καλαμάτας.

Το βράδυ της Δευτέρας ενώ εκινείτο στην Νέα Είσοδο της Καλαμάτας, επιστρέφοντας από την δουλειά της στο σπίτι της, με τη μηχανή της, ενώ βρισκόταν κοντά σε ένα φανάρι, είδε δύο σκυλιά να ετοιμάζονται να της επιτεθούν.

Προσπάθησε να επιταχύνει για να τα αποφύγει, όμως έχασε τον έλεγχο της μηχανής της και σύρθηκε για αρκετά μέτρα στην άσφαλτο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά σε πρόσωπο, χέρια και σώμα. Χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο, στην Τρίπολη, όπου και νοσηλεύεται.

Μέσα από το νοσοκομείο, η Έφη Παναγάκη μίλησε για λίγο, καθώς βρισκόταν στον θάλαμο της ο γιατρός, στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, λέγοντας «τελείωσα την εργασία μου και πήγαινα στην οικία μου. Πέρασα το φανάρι και είδα δύο άγρια σκυλιά και πολύ επιθετικά».

Περιέγραψε ότι τότε «έκανα έναν ελιγμό και έπεσα και γλίστρησα 12 μέτρα. Χτύπησα κατά την πτώση».

Η αγωνία και η κατάσταση της εκείνη την στιγμή ήταν τέτοια, που όπως χαρακτηριστικά λέει «δεν θυμάμαι αν με δάγκωσαν τα σκυλιά…».

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό»:





Ειδήσεις σήμερα:

Μάρθα Καραγιάννη: το “τελευταίο αντίο” στην ηθοποιό (βίντεο)

Χανιά: 8χρονος “ξάπλωσε” νεαρό που πήγε να τον ληστέψει (βίντεο)

Κρατικό Νίκαιας: Νοσηλεύτρια έπαθε ηλεκτροπληξία - Εικόνες με τα γυμνά καλώδια