Πολιτική

Τουρκικά ΜΜΕ: Μπαράζ παραπληροφόρησης κατά της Ελλάδας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυτή τη φορά το μενού περιελάμβανε βασανιστήρια με ρόπαλα ηλεκτροσόκ κατά μεταναστών και έκκληση ιερέα σε Μητσοτάκη, να δώσει τα Δωδεκάνησα στην Τουρκία!

Συντηρούν το κλίμα έντασης που επιδιώκει η Άγκυρα στις σχέσεις της με την Αθήνα, τα τουρκικά ΜΜΕ, κατηγορώντας αυτήν την φορά την Ελλάδα για βασανιστήρια μεταναστών.

Ισχυρίζονται ότι ελληνικές δυνάμεις ασφαλείας χτύπησαν με ρόπαλα ηλεκτροσόκ τους μετανάστες, τους έγδυσαν και τους έριξαν στο Έβρο να πεθάνουν

Σχεδόν όλες η τουρκικές εφημερίδες και η κρατική τουρκική τηλεόραση δημοσιεύουν φωτογραφίες χτυπημένων οι οποίοι όπως ισχυρίζονται μίλησαν γι’ αυτά που βίωσαν στα χέρια των Ελλήνων.

Υπάρχει όμως και μια άλλη διάσταση της παραπληροφόρησης σήμερα. Η φιλοκυβερνητική Σαμπάχ αναδημοσιεύει βίντεο από το επίσης φιλοκυβερνητικό κανάλι Α Χαμπέρ που φέρει έναν Έλληνα ιερέα να καλεί δήθεν τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δώσει τα Δωδεκάνησα στην Τουρκία, φτάνει η Τουρκία να μην ενοχλήσει ξανά την Ελλάδα. Κι αυτό ασφαλώς εύκολα μπορεί να καταλάβει κανείς ότι είναι fake news καθώς στο βίντεο ο εν λόγω ιερέας δεν λέει κάτι τέτοιο, αντίθετα μιλάει για τον κορονοϊό.

Ειδήσεις σήμερα:

Καστοριά - Εξαφάνιση ηλικιωμένης: Καταδικάστηκε ο γιος της σε 8 μήνες φυλάκισης

Κάβο Ντόρο: Σύγκρουση πλοίων - Επιβατηγό “τράκαρε” με φορτηγό

Ηράκλειο: Νεκρός βρέθηκε ο αγνοούμενος τουρίστας