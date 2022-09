Life

Σταμάτης Κόκοτας: Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του

Εδώ και ημέρες νοσηλεύεται στο Ασκληπιείο της Βούλας ο δημοφιλής τραγουδιστής.

Στο Ασκληπιείο Βούλας νοσηλεύεται ο Σταμάτης Κόκοτας, μετά από αδιαθεσία που ένιωσε.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» ο Θάνος Βάγιος αποκάλυψε ποια είναι η κατάσταση της υγείας του γνωστού τραγουδιστή, τονίζοντας ότι εισήχθη στο νοσοκομείο το Σάββατο και όχι χθες Τετάρτη, όπως είχε γίνει αρχικά γνωστό, σύμφωνα με το fthis.gr.

«Ο Σταμάτης Κόκοτας νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ήδη από το περασμένο Σάββατο. Ένιωσε αδιαθεσία και είχε και ανέβασε και δέκατα και επειδή το πρώτο που σκέφτηκε η οικογένεια είναι ο κορονοϊός, παρόλο που είχε κάνει και την 4η δόση, επειδή αγχώθηκαν τον μετέφεραν στο νοσοκομείο. Εκεί κρίθηκε σκόπιμο για προληπτικούς λόγους να υποβληθεί σε μια σειρά εξετάσεων. Τα συμπτώματα έχουν ξεκινήσει να υποχωρούν από τη στιγμή που του χορηγήθηκε αντιβίωση, άρα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα αύριο να πάρει εξιτήριο», είπε ο δημοσιογράφος του «Πρωινού».

