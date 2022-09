Life

“Ποιος Παπαδόπουλος”: το δεύτερο επεισόδιο είναι... απολαυστικό (εικόνες)

Ηρθαν, μας "τάραξαν" και υπόσχονται να γίνουν η αγαπημένη ξέγνοιαστη συνήθεια μας, για τα βράδια στην μέση της εβδομάδας, στον ΑΝΤ1 φυσικά.

Χθες τους γνωρίσαμε για πρώτη φορά. Μπήκαμε στα σπίτια τους, στην καθημερινότητά τους και γελάσαμε με τις εκπλήξεις και τα απρόοπτα που τους επιφύλαξε η ζωή. Απόψε θα απολαύσουμε την ξεκαρδιστική συνέχεια του «Ποιος Παπαδόπουλος;», της νέας κωμικής σειράς του ΑΝΤ1, που έρχεται στις 21:00 με νέο επεισόδιο. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΨΙΝΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ Μετά το τηλέφωνο από το μαιευτήριο για το μπέρδεμα που συνέβη πριν από δεκάξι χρόνια, οι δύο οικογένειες Παπαδόπουλου αποφασίζουν να συναντηθούν για να γνωριστούν. Εκεί, όμως, οι αγεφύρωτες αντιθέσεις ανάμεσα στις δύο τόσο διαφορετικές οικογένειες θα κάνουν τα αίματα να ανάψουν και ένας καβγάς θα σταθεί η αφορμή τα δύο αγόρια να αναγκαστούν να ανταλλάξουν σπίτια και να εγκατασταθούν με τους βιολογικούς τους γονείς. Αυτή η ανταλλαγή, όμως, αποδεικνύεται τρομερά δύσκολη για όλους… Και ένα ατύχημα θα οδηγήσει στην αναγκαστική συμβίωση των δύο οικογενειών, αλλάζοντας τις ζωές όλων για πάντα. Συντελεστές Σενάριο: Βασίλης Ρίσβας - Δήμητρα Σακαλή Σκηνοθεσία: Βασίλης Μυριανθόπουλος Πρωταγωνιστούν: Μαριάννα Τουμασάτου, Κρατερός Κατσούλης, Ελένη Ουζουνίδου, Γιάννης Δρακόπουλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Μαριέλλα Σαββίδου, Σπύρος Σπαντίδας, Νίκος Seymour Σταθόπουλος, Δημήτρης Δάρας, Ειρήνη Τσέλλου. Στο ρόλο του παππού Θανάση ο Βασίλης Κολοβός Παραγωγή: TANWEER PRODUCTIONS «Ποιος Παπαδόπουλος;»: Kάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00. #PoiosPapadopoulos Τα πρώτο απολαυστικό επεισόδιο της σειράς «Ποιος Παπαδόπουλος;» μπορείτε να το δείτε στο site του ANT1: https://www.antenna.gr/watch/1579188/poios-papadopoylos--epeisodio-01 & στο κανάλι του ΑΝΤ1 στο YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=pAH5EQ_v0rY

