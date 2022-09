Life

ANT1+: Νέες ελληνικές παραγωγές που θα καθηλώσουν (εικόνες)

Έρχονται νέα ΑΝΤ1+ Originals, γιατί και το φθινόπωρο στο ΑΝΤ1+ γίνεται το έλα να δεις!

Χαρά, λύπη, αγωνία, γέλιο, συγκίνηση, έκπληξη, μυστήριο, όλα είναι στα ΑΝΤ1+ Originals! Μετά από μια δυναμική έναρξη με τις «ΣΕΡΡΕΣ» του Γιώργου Καπουτζίδη, που άνοιξαν τον δρόμο για την προβολή ποιοτικού ελληνικού περιεχομένου μέσω streaming και έδωσαν στους δημιουργούς τη δυνατότητα να εκφραστούν χωρίς περιορισμούς, ήρθε η εκρηκτική «ΓΕΦΥΡΑ» και το “SUPER INFLUENCER”, το πρώτο premium ντοκιμαντέρ ριάλιτι. Τώρα, το ΑΝΤ1+ συνεχίζει ενεργά με ακόμα περισσότερες πρωτότυπες ελληνικές παραγωγές που έρχονται για να μας καθηλώσουν αποκλειστικά στη streaming πλατφόρμα.

Έχοντας αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές για την κινηματογραφική της αισθητική, η «ΓΕΦΥΡΑ», η εθιστική σειρά-φαινόμενο, φτάνει στο τέλος της, καθώς το δεύτερο μέρος, γεμάτο ανατροπές και ακόμα περισσότερη ένταση, οδεύει προς τον επίλογο της ιστορίας που συγκλόνισε. Τον κύκλο του ολοκληρώνει και το “SUPER INFLUENCER”, μετά από 6 αποκαλυπτικά πορτρέτα που έριξαν φως στις προσωπικότητες και στη ζωή των πρωταγωνιστών τους πίσω από τα social media.

Οι ασυμβίβαστες, ανατρεπτικές προσωπικότητες του ΑΝΤ1+ δεν σταματούν εδώ, γιατί έρχεται το “THE FRIEND”! Ένα κωμικο-δραματικό ΑΝΤ1+ Original, ένα dramedy, με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Χρυσοστόμου. H σειρά έρχεται από τα τέλη Σεπτεμβρίου και μας συστήνει μια συναρπαστική περσόνα, έναν φίλο απόλυτα διαφορετικό που θα μας παρασύρει να δούμε τη ζωή μέσα από τη δική του διάθεση.

Το “VICE on ANT1+” είναι ήδη εδώ και σηματοδοτεί μία ακόμη συνεργασία μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ. Το VICE GREECE δημιουργεί μια συγκλονιστική σειρά ντοκιμαντέρ 10 επεισοδίων, που καταγράφουν με ρεαλισμό την ελληνική πραγματικότητα μέσα από το πρίσμα του ελληνικού ποδοσφαίρου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της Generation Z.

Αμέσως μετά έρχεται το Comedy Nights από τη σκηνή του Λοσάντζελε, του μοναδικού comedy club της Αθήνας, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+, γεμάτο γνήσιο και ατόφιο χιούμορ. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 22 αγαπημένοι έλληνες κωμικοί συνεργάζονται και δημιουργούν μια πρωτότυπη σειρά με 12 ξεκαρδιστικές παραστάσεις stand-up comedy, όπου μιλούν για καθημερινά προβλήματα, σχέσεις και κρίσεις ηλικίας. Παρουσιαστής και headliner, στο δικό του ολοκαίνουργιο act, είναι ο κωμικός και ΥouΤuber Κώστας Μαλιάτσης Σάλας.

Λίγο πριν από τη επίσημη έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τα ΑΝΤ1+ Originals ταξιδεύoυν από το Λος Άντζελες μέχρι τη Χιλή και από την Ισλανδία μέχρι την Κύπρο. Ο Γιώργος Λέντζας και ο Άγγελος Γιακουμίδης επιστρέφουν με τον δεύτερο κύκλο του “Football Stories”, του docuseries που λάτρεψαν οι φίλαθλοι και που, φέτος, θα προβάλλεται αποκλειστικά στο ANT1+. Μετά το επιτυχημένο του ταξίδι στις ποδοσφαιρικές πραγματικότητες της Ευρώπης, το “Football Stories” αναχωρεί για εξωτικούς και υπερατλαντικούς προορισμούς, μεταφέροντας την ποδοσφαιρική κουλτούρα κάθε χώρας μέσα από τα μάτια των αληθινών πρωταγωνιστών της.

Όλα τα νέα ΑΝΤ1+ Οriginals και ακόμα περισσότερο αποκλειστικό ελληνικό και ξένο περιεχόμενο έρχονται αποκλειστικά στη streaming πλατφόρμα ΑΝΤ1+, που εξελίσσεται αδιάκοπα, επιφυλάσσοντας συνεχώς μεγάλες εκπλήξεις για τους συνδρομητές της.

Για συνεχή ενημέρωση σε σχέση με το ΑΝΤ1+, μπορείτε να επισκέπτεστε το newsroom.antennaplus.gr, όπου μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και αποκλειστικά υλικά τόσο για τη streaming πλατφόρμα, όσο και για τα ΑΝΤ1+ Originals.

