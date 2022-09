Αθλητικά

Χέρτα: Ο Μποέτιους διαγνώστηκε με καρκίνο

Σοκ στη Χέρτα. Ο 28χρονος ποδοσφαιριστής διαγνώστηκε με όγκο. Τρίτο περιστατικό μετά τους Ρίχτερ και Αλέ. Η ανακοίνωση του γερμανικού συλλόγου.

Ο Ζαν-Πολ Μποέτιους θα απουσιάσει γι’ αδιευκρίνιστο διάστημα από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Χέρτα Βερολίνου, καθώς, όπως ανακοίνωσε σήμερα (22/9) ο γερμανικός σύλλογος, πάσχει από καρκίνο στον όρχι.

Η διάγνωση για τον Ολλανδό μεσοεπιθετικό έγινε στη διάρκεια τσεκ απ ρουτίνας και πλέον ο 28χρονος θα υποβληθεί αύριο (23/9) σε επέμβαση. «Στη διάρκεια ουρολογικού ελέγχου την Τετάρτη διαγνώστηκε ένας όγκος στον όρχι» αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή του ο σύλλογος της γερμανικής πρωτεύουσας.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ – ΜΠΕ ο Μποέτιους είναι ο δεύτερος παίκτης της Χέρτα μέσα στους τελευταίους μήνες που χρειάζεται να υποβληθεί σε επέμβαση για την αφαίρεση όγκου από τον όρχι, καθώς προηγήθηκε στα μέσα Ιουλίου ο Μάρκο Ρίχτερ. Επίσης, με όγκο σε όρχι διαγνώστηκε μέσα στο καλοκαίρι και ο Σεμπαστιάν Αλέ της Ντόρτμουντ, ο οποίος υποβλήθηκε σε επέμβαση και στη συνέχεια σε χημειοθεραπεία, καθώς οι ιστολογικές εξετάσεις που έγιναν έδειξαν ότι ήταν κακοήθης.

«Όσο σκληρή κι αν είναι αυτή η είδηση μόλις την ακούς για πρώτη φορά, είμαστε γεμάτοι ελπίδα ότι ο Ζαν-Πολ θα μπορέσει να αναρρώσει και να επιστρέψει σε μας το συντομότερο δυνατό» δήλωσε σχετικά ο αθλητικός διευθυντής της Χέρτα, Φρέντι Μπόμπιτς, και συμπλήρωσε: «Θα λάβει την πλήρη στήριξή μας, έως ότου επιστρέψει. Η οικογένεια της Χέρτα βρίσκεται στο πλευρό του και του εύχεται τα καλύτερα».

Ο Μποέτιους άρχισε την επαγγελματική καριέρα του στη Φέγενορντ, στην οποία μετρά μάλιστα δύο θητείες, ενώ έχει αγωνιστεί ακόμη στις Βασιλεία και Γκενκ. Την τελευταία τετραετία φόρεσε τη φανέλα της Μάιντς, από την οποία έμεινε ελεύθερος στο τέλος της παρελθούσας σεζόν, και εντάχθηκε ως ελεύθερος στη Χέρτα, υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Μετράει μια συμμετοχή στην εθνική Ολλανδίας, την οποία «έγραψε» στις 5 Μαρτίου 2014, όταν ο Λουίς Φαν Γκάαλ τον χρησιμοποίησε ως αλλαγή σε φιλικό με τη Γαλλία στο «Σταντ ντε Φρανς», όταν ο Μποέτιους ήταν 19 ετών, 11 μηνών και 11 ημερών.

