Ρωσία: Ουρές χιλιομέτρων στα σύνορα μετά την μερική επιστράτευση (εικόνες)

Σύμφωνα με το Yandex.Maps, παρατηρείται συμφόρηση στα σύνορα με το Καζακστάν, τη Γεωργία, τη Λευκορωσία και τη Φινλανδία.



Κυκλοφοριακό κομφούζιο σχηματίζεται στις οδικές συνοριακές διαβάσεις μεταξύ της Ρωσίας και των γειτονικών της χωρών. Σύμφωνα με το Yandex.Maps, παρατηρείται συμφόρηση στα σύνορα με το Καζακστάν, τη Γεωργία, τη Λευκορωσία και τη Φινλανδία.

Βίντεο, από τα σύνορα Ρωσίας-Γεωργίας, δείχνει μια μεγάλη ουρά αυτοκινήτων. Στα σύνορα Ρωσίας-Μογγολίας στην Κιάχτα, έχει σχηματισθεί επίσης μια μεγάλη ουρά αυτοκινήτων. Άλλοι προσπαθούν να φύγουν από τη Ρωσία για τη Μογγολία μέσω της Μπουριάτιας, αναφέρει το κανάλι Kyahta στο Telegram.

?? After Putin announced a ‘partial mobilization’ Russians are trying to leave Russia-there’s multi-kilometer traffic jam on the border w/Georgia-Ekho Kavkaza-People are already on the opposite lane-it's impossible to get through-the border is standing still’-author of the video. pic.twitter.com/KJbUzog5ZS — Jacqueline Phillips (@jphilli88) September 22, 2022

Στην Κιάχτα βρίσκεται ένα μεθοριακό σημείο διέλευσης στα σύνορα με την Μογγολία, το οποίο απέχει από το Ιρκούτσκ 670 χιλιόμετρα και από το Ουλάν Ουντέ 228 χιλιόμετρα. Η Μογγολία είναι το πλησιέστερο ξένο κράτος, όπου μπορεί να πάει κάποιος από τις πόλεις αυτές χωρίς βίζα οδικώς, σιδηροδρομικώς ή αεροπορικώς.

At Georgia-Russia border, Russians trying to flee are being warned the crossing time is around 24hrs.



'Is it better to take my suitcase, walk through the traffic jam on foot and then pay someone to get in the car and cross the border that way?' one Russian asked in a chat group. pic.twitter.com/NH0FXj6Sv9 — Emma Burrows (@EJ_Burrows) September 22, 2022

Ο επικεφαλής της οργάνωσης υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Agora, δικηγόρος Πάβελ Τσίκοφ δημοσίευσε στο κανάλι του στο Telegram φωτοαντίγραφα των διαταγών που εξέδωσαν οι στρατιωτικοί επίτροποι της περιοχής Σαμάρα, του Ταταρστάν και του Νταγκεστάν. Στις διαταγές αναφέρεται ότι οι στρατιώτες και έφεδροι αξιωματικοί, οι οποίοι προς το παρόν δεν έχουν κληθεί να παρουσιασθούν για την επιστράτευση, απαγορεύεται να εγκαταλείψουν προσωρινά τις πόλεις και τις περιοχές στις οποίες διαμένουν χωρίς την άδεια του στρατολογικού γραφείου.

People detained at anti-war rallies in #Russia receive call-up papers



Some are left at police departments to be taken directly to the military commissariat in the morning. pic.twitter.com/uskNBG0mG7 — NEXTA (@nexta_tv) September 21, 2022

Πηγή του ιστότοπου Meduza, προσκείμενη στο Κρεμλίνο, ισχυρίζεται ότι οι αρχές δεν σχεδιάζουν να κλείσουν τα σύνορα μέχρι να ολοκληρωθούν τα δημοψηφίσματα στα κατεχόμενα από την Ρωσία ουκρανικά εδάφη (θα πρέπει να ολοκληρωθούν στις 27 Σεπτεμβρίου). Ωστόσο η κατάσταση μπορεί να αλλάξει «εάν υπάρξει μαζική εκροή». Ο εκπρόσωπος τύπου του Ρώσου προέδρου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε ότι στις ειδήσεις που λένε ότι οι Ρώσοι προσπαθούν να φύγουν μαζικά στο εξωτερικό υπάρχουν «πολλές ψευδείς ειδήσεις».

«Φυλακή ή πόλεμος»

Χθες σε 38 πόλεις της Ρωσίας πραγματοποιήθηκαν διαδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά της επιστράτευσης. Σχεδόν 1.500 άτομα συνελήφθησαν. Σε ορισμένους από τους συλληφθέντες δόθηκαν κλήσεις να παρουσιαστούν σε γραφεία στρατολογίας. Πολλοί Ρώσοι που περιμένουν να λάβουν την κλήση για επιστράτευση έχουν συνειδητοποιήσει ότι σύντομα μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με μια μόνο επιλογή: φυλακή ή πόλεμος. «Η καλύτερη επιλογή είναι η φυλακή αν αρνηθείς την επιστράτευση», δήλωσε ένας από τους συνομιλητές της ρωσικής υπηρεσίας του BBC στη Μόσχα. «Και ακόμη και αν λάβουμε υπόψη την περίπτωση του Ναβάλνι και την πλούσια ιστορία βασανιστηρίων της Ρωσίας, εξακολουθεί να υπάρχει μικρότερη πιθανότητα να πεθάνεις από ένα μπουκάλι παρά από μια σφαίρα στο μέτωπο. Θα κάνω τα πάντα, αλλά δεν θα πάω στο μέτωπο», είπε.

«Είμαι έτοιμος να σπάσω το πόδι μου, το χέρι, να μπω στην φυλακή, αλλά με κανένα τρόπο να πάω σ ‘ αυτό το ζυμωτήριο».

Στην περιοχή Ζαμπαϊκάλιε η αστυνομία και στρατιωτικοί του στρατολογικού γραφείου πήγαν νύχτα στον οικισμό Κουρουκμάν, για να μαζέψουν τους άνδρες που είναι υπό επιστράτευση, δήλωσε στον ιστότοπο Sibir.realii γυναίκα κάτοικος του οικισμού.

Από τον οικισμό που έχει πληθυσμό 6.000 κατοίκους πρέπει να επιστρατευθούν 700 άνδρες. Από την περιοχή Τουνκίνσκι την νύχτα επιστράτευσαν περισσότερους από 100 άνδρες.

«Μάθετε πώς να επιδένετε τα τραύματα σας»

Η ακτιβίστρια του κινήματος Free Buryatia, Βικτόρια Μαλαντάγιεβα, δημοσίευσε ένα βίντεο όπου ένας αξιωματικός της στρατολογίας ενημερώνει τους στρατεύσιμους για το πώς θα αλλάξει η ζωή τους. «Πρέπει να μάθεις πώς να επιδένεις τα τραυματά σου, να δίνεις τις πρώτες βοήθειες, γιατί οι άνθρωποι πεθαίνουν από μια απλή απώλεια αίματος. Το θέμα είναι σοβαρό. Άνδρες, πηγαίνετε στον πόλεμο μετά την εκπαίδευση. Επομένως, πρέπει να εκμεταλλευτείτε αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο αξιωματικός του στρατολογικού γραφείου. Διευκρίνισε επίσης ότι οι έφεδροι που θα επιβιβαστούν στο λεωφορείο, δεν μπορούν να κατέβουν από αυτό.

Ο ιστότοπος Taiga.info δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο οι κάτοικοι αποχαιρετούν αυτούς που επιστρατεύθηκαν στην πόλη Νιερούνγκρι της Γιακουτίας.

Μετά την ανακοίνωση της επιστράτευσης, άρχισαν να εμφανίζονται αναρτήσεις στο ρωσικό διαδίκτυο με συμβουλές σχετικά με την αναβολή της στράτευσης. Μια ημέρα αργότερα, επισήμανε η εφημερίδα RBC, άρχισαν οι αναρτήσεις αυτές να απομακρύνονται.

