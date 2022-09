Κοινωνία

Τροχαία στην Θεσσαλονίκη: Αγωνία για τα δύο παιδιά που παρασύρθηκαν από ΙΧ

Τρεις παρασύρσεις παιδιών στην Θεσσαλονίκη. Ένας 13χρονος και ένας 16χρονος δίνουν "μάχη" για τη ζωή τους.

Τρεις παρασύρσεις ανηλίκων μέσα σε λίγες ώρες σημειώθηκαν χθες στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή των Αμπελοκήπων και του Πανοράματος

Ειδικότερα, διασωληνωμένοι σε κρίσιμη κατάσταση εξακοκολουθούν νοσηλεύονται στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου δύο παιδιά παρασύρθηκαν από οχήματα σε δύο τροχαία ατυχήματα που σημειώθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης

Πρόκειται για ένα 16χρονο αγόρι που στις 3 μετά το μεσημέρι κινούνταν με το ποδήλατό του στην 28ης Οκτωβρίου με Δενδροποτάμου στους Αμπελόκηπους, όταν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρασύρθηκε από υπηρεσιακό όχημα της Αστυνομίας, και ένα 13χρονο αγόρι που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον δρόμο Θέρμης-Πανοράματος.

Καλύτερη είναι η κατάσταση της υγείας της 15χρονης. Μεταφέρθηκε ελαφρά τραυματισμένη μετά την παράσυρσή της από ΙΧ στους Αμπελόκηπους, στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου.

