Παλαιό Φάληρο - Ληστεία σε fast food: Παράτησαν τα κλοπιμαία... λόγω βάρους (εικόνες)

Οι ληστές έβγαλαν όπλο στον υπάλληλο. Άρπαξαν σακίδιο γεμάτη χρήματα και την παράτησαν... Ακολούθησε κινηματογραφική καταδίωξη.

Κινηματογραφική ληστεία σημειώθηκε τα ξημερώματα σε γνωστό ταχυφαγείο στο Παλαιό Φάληρο με τους δράστες να διαφεύγουν αφότου έγιναν αντιληπτοί από την αστυνομία. Λίγη ώρα μετά, ο ένας από τους δύο συνελήφθη.

Ολα συνέβησαν λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα, όταν οι δύο ληστές μπήκαν στο fast food, ακινητοποίησαν τον υπάλληλο υπό την απειλή όπλου σήκωσαν μία τσάντα που ήταν γεμάτη κέρματα.

Ωστόσο, βγαίνοντας από το κατάστημα, παράτησαν για άγνωστο λόγο τα κλοπιμαία που είχαν βάλει μέσα σε σακίδιο, καθώς ήταν πολύ βαρύ, επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο και τράπηκαν σε φυγή.

Κάποιος εργαζόμενος από το κατάστημα πάτησε το μπουτόν, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη των δραστών από αστυνομικούς.

Λίγο αργότερα, το αυτοκίνητό τους προσέκρουσε πάνω σε τοίχο στην οδό Κυνοσάργους στο Νέο Κόσμο, με τους αστυνομικούς να συλλαμβάνουν τον έναν δράστη. Ο δεύτερος κατάφερε να διαφύγει πεζός.

