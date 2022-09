Κόσμος

Ουκρανία – Ιζιούμ: Φρίκη με τα ακρωτηριασμένα πτώματα (εικόνες)

Φρικιαστικές είναι οι εικόνες και τα στοιχεία από τους ομαδικούς τάφους στην Ιζιούμ της Ουκρανίας. Οι εικόνες είναι ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΕΣ.

Οι ουκρανικές αρχές έχουν ανασύρει 436 πτώματα που είχαν θαφτεί σε ένα δάσος κοντά στην πόλη Ιζιούμ που πήραν πίσω από τους Ρώσους και 30 από αυτά έδειξαν «σημάδια βασανιστηρίων», ανακοίνωσε σήμερα ο κυβερνήτης της περιοχής του Χαρκόβου.

«Έχουν εκταφεί συνολικά 436 πτώματα. Τα περισσότερα φέρουν σημάδια βίαιου θανάτου και 30 φέρουν σημάδια βασανιστηρίων», δήλωσε ο Όλεγκ Σινεγκούμποφ στο Telegram.

«Υπάρχουν πτώματα με σχοινί γύρω από το λαιμό τους, με τα χέρια τους δεμένα, με σπασμένα άκρα ή τραύματα από σφαίρες. Σε πολλούς άνδρες έχουν ακρωτηριαστεί τα γεννητικά τους όργανα», συνέχισε ο Σινεγκούμποφ, αναφέροντας «στοιχεία φρικτών βασανιστηρίων» που υπέστη ο πληθυσμός, σύμφωνα με τον ίδιο.

Πολλές εκατοντάδες τάφοι με έναν σταυρό και ένας ομαδικός τάφος ανακαλύφθηκαν στα μέσα Σεπτεμβρίου κοντά στην πόλη Ιζιούμ, που βρισκόταν υπό ρωσική κατοχή για αρκετούς μήνες πριν καταληφθεί από τις ουκρανικές δυνάμεις.

Η ουκρανική αστυνομία ισχυρίστηκε επίσης ότι ανακάλυψε «θαλάμους βασανιστηρίων» στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Ιζιούμ.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν κατηγορηθεί για πολλαπλές κακοποιήσεις σε εδάφη που βρίσκονταν υπό τον έλεγχό τους στην Ουκρανία.

Στην Μπούτσα στα περίχωρα του Κιέβου μετά την αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων από την περιοχή στα τέλη Μαρτίου, ανακαλύφθηκαν πτώματα αμάχων που είχαν εκτελεστεί εν ψυχρώ.

Η Μόσχα αρνείται ότι διέπραξε αυτά τα εγκλήματα και χαρακτήρισε την ανακάλυψη των τάφων στο Ιζιούμ «ψέμα».

