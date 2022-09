Κοινωνία

Αλιβέρι: Άγριο ξύλο μεταξύ ανηλίκων (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκάρουν οι εικόνες. Ένα παιδί τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Σοκάρουν οι εικόνες από την άγρια συμπλοκή μεταξύ μαθητών στο Αλιβέρι, με αποτέλεσμα ένα παιδί να διακομισθεί στο νοσοκομείο.

Σε βίντεο που παρουσίασε η εκπομπή "Στούντο με Θέα" φαίνεται ένας ανήλικος να δέχεται επίθεση από έναν άλλο νεαρό, που φορούσε κουκούλα.

Ο νεαρός με την κουκούλα χτύπησε το άλλο παιδί δυο φορές, ενώ με το τρίτο χτύπημα ο ανήλικος με τη λευκή μπλούζα σωριάζεται στο έδαφος.

Τα υπόλοιπα παιδιά παρακολουθούν το ξύλο και βιντεοσκοπούν το συμβάν. Ωστόσο, όταν το παιδί λιποθύμησε έσπευσαν να καλέσουν σε βοήθεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο το οποίο μετέφερε τον ανήλικο στο νοσοκομείο.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: “Κόκκινη γραμμή” η αμφισβήτηση της εθνικής μας κυριαρχίας

Μετρό: Κλειστοί τρεις σταθμοί το Σαββατοκύριακο

Καιρός: βοριάδες και άνοδος θερμοκρασίας το Σάββατο