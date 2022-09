Πολιτική

Σαρλ Μισέλ για Ρωσία: Δεν μπορεί να έχει δικαίωμα βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ έκρινε χθες Παρασκευή πως η Ρωσία πρέπει να εξοστρακιστεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

«Όταν κράτος-μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας εξαπολύει απρόκλητο και αδικαιολόγητο πόλεμο, πόλεμο που καταδικάζει η Γενική Συνέλευση, η αναστολή της ιδιότητας του μέλους του ΣΑ πρέπει να είναι αυτόματη, κατά την άποψή μου», δήλωσε ο κ. Μισέλ, υπαινισσόμενος την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Η χρήση του δικαιώματος βέτο πρέπει να είναι εξαίρεση, αλλά έχει μετατραπεί, το είδαμε, στον κανόνα. Χρειάζεται μεταρρύθμιση, επείγει», πρόσθεσε ο κ. Μισέλ απευθυνόμενος στη ΓΣ στη Νέα Υόρκη.

Τα πέντε κράτη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας —οι ΗΠΑ, η Γαλλία, η Βρετανία, η Ρωσία και η Κίνα— έχουν δικαίωμα αρνησικυρίας στις αποφάσεις του κορυφαίου οργάνου του ΟΗΕ.

Οι αποφάσεις του ΣΑ είναι νομικά δεσμευτικές. Δυνάμει του Χάρτη του ΟΗΕ, έχει «την βασική ευθύνη για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας».

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει απαιτήσει επανειλημμένα η Ρωσία να εκδιωχθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας και να της στερηθεί το δικαίωμα βέτο εξαιτίας του πολέμου από τον Φεβρουάριο.

