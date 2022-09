Κοινωνία

Αττική Οδός: Τροχαίο με έναν νεκρό

Τραγικός θάνατος για τον άνδρα. Το όχημά του συγκρούστηκε με άλλο ΙΧ με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του.



Νεκρός είναι άνδρας μετά από τροχαίο που σημειώθηκε στην Αττική Οδό, στο ύψος του Ασπροπύργου.

Για τον απεγκλωβισμό του χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής, η οποία επιχείρησε με 4 οχήματα και 11 πυροσβέστες.

Το αυτοκίνητο του ηλικιωμένου συγκρούστηκε με άλλο όχημα στο 12ο χιλιόμετρο του ρεύματος προς Ελευσίνα στο ύψος του Ασπροπύργου.

Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε άνδρας από ΙΧΕ όχημα, με τη χρήση διασωστικής σειράς, συνεπεία τροχαίου ατυχήματος στο 12ο χλμ Αττικής Οδού, στον Ασπρόπυργο Αττικής . Επιχείρησαν 11 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 23, 2022

Οι πυροσβέστες ανέσυραν τον οδηγό χωρίς τις αισθήσεις του. Στην συνέχεια, τον άνδρα παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου κατέληξε.

Για το δυστύχημα διενεργεί προανάκριση η Τροχαία Αττικής Οδού.

