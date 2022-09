Αθλητικά

Τένις - Laver Cup: Επιστρέφει ο Τσιτσιπάς

Το Laver Cup στο Λονδίνο ολοκληρώνεται σήμερα (25/9), με την ομάδα της Ευρώπης να είναι έτοιμη να πανηγυρίσει και τη φετινή χρονιά τη νίκη κόντρα στην ομάδα του “Υπόλοιπου Κόσμου”.



Η αποχώρηση του Ρότζερ Φέντερερ από την ενεργό δράση επισκίασε το Laver Cup. Ωστόσο, εκτός από τις εκδηλώσεις απόδοσης τιμών στον κορυφαίο τενίστα, υπάρχει και αγωνιστική δράση.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ιταλός, Ματέο Μπερετίνι και ο Σέρβος, Νόβακ Τζόκοβιτς, επικράτησαν ο καθένας τους στο μονό και μαζί στο διπλό, δίνοντας ασφαλές προβάδισμα στην ομάδα της Ευρώπης, που προηγείται πλέον της ομάδας από τον «Υπόλοιπο Κόσμο» με 8-4.

Ο Μπερετίνι, νίκησε στα τρία σετ τον Καναδό, Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ και ο «Νόλε» επικράτησε άνετα του Γάλλου, Φρανσίς Τιαφόε. Αμέσως μετά, ακολούθησε το διπλό με τον Μπερετίνι και τον Τζόκοβιτς να επικρατούν 2-0 (7-5, 6-2) του Αμερικανού, Τζακ Σοκ και του Αυστραλού, Αλεξ Ντε Μινόρ. Μεταξύ των δύο νικηφόρων μονών, ο Βρετανός, Κάμερον Νόρι, ηττήθηκε από τον Αμερικανό, Τέϊλορ Φριτς.

Το Laver Cup, που διεξάγεται σε τρεις ημέρες με τρία διπλά και εννέα μονά, θα ολοκληρωθεί σήμερα (25/9) με τέσσερις αγώνες που ο καθένας «δίνει» τρεις βαθμούς στην νικήτρια ομάδα, ενώ αξίζει να σημειωθεί, ότι η ευρωπαϊκή ομάδα, επικράτησε και στις τελευταίες τέσσερις διοργανώσεις.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ρίχνεται και σήμερα (25/9) στη μάχη, αντιμετωπίζοντας τον Τιαφό.

Το πρόγραμμα της ημέρας (25/9):

Μάρεϊ/Μπερετίνι – Αλιασίμ/Σοκ 14:00

Τζόκοβιτς – Αλιασίμ 15:30

Τσιτσιπάς – Τιαφό 17:00

Ρουντ – Φριντζ 18:30

