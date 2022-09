Τοπικά Νέα

Παραδόθηκε ο οδηγός που παρέσυρε γυναίκα “στον αέρα” της εκπομπής “Καλημέρα Ελλάδα”

Ο νεαρός παραδόθηκε αυτοβούλως και πλέον σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος του για τροχαίο με εγκατάλειψη.



Στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης παραδόθηκε πριν μερικά εικοσιτετράωρα ο οδηγός που παρέσυρε και εγκατέλειψε μια γυναίκα στο κέντρο, πριν μια εβδομάδα και κατά τη διάρκεια ζωντανής σύνδεσης της εκπομπής του ΑΝΤ1 "Καλημέρα Ελλάδα".

Σύμφωνα με τις πληροφορίες πρόκειται για 23χρονο Έλληνα, τον οποίον αναζητούσε η Ελληνική Αστυνομία στο πλαίσιο της προανάκρισης. Αφού παραδόθηκε αυτοβούλως, πλέον σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος του για τροχαίο με εγκατάλειψη.

Σημειώνεται ότι η γυναίκα -είναι μητέρα ενός ανήλικου παιδιού-μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» με κατάγματα στα πόδια και την προηγούμενη εβδομάδα υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση.

