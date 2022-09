Κοινωνία

“Καλημέρα Ελλάδα” - Παράσυρση πεζής: άφαντος ο οδηγός, στο χειρουργείο η γυναίκα (βίντεο)

Τι είπε η τραυματισμένη γυναίκα, που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο, σε “απευθείας μετάδοση” της εκπομπής “Καλημέρα Ελλάδα”. Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για την έρευνα της Αστυνομίας.

Τις νεότερες πληροφορίες για το τροχαίο ατύχημα που έγινε την Δευτέρα, ενώ έκανε ζωντανή μετάδοση στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», μετέφερε σήμερα η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου, μιλώντας με τον Γιώργο Παπαδάκη και την Μαρία Αναστασοπούλου.

Όπως είπε η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1, ο οδηγός του αυτοκινήτου αναζητείται ακόμη, οι αστυνομικοί ωστόσο εκτιμούν ότι είναι θέμα χρόνου ο εντοπισμός του.

Σε ότι αφορά την γυναίκα, που εργάζεται ως νοσηλεύτρια και πήγαινε στην δουλειά της, όταν χτυπήθηκε ενώ διέσχιζε τον δρόμο, έχει κατάγματα στο ένα πόδι και έχει δρομολογηθεί σήμερα να μπει στο χειρουργείο για επέμβαση.

Η τραυματισμένη γυναίκα, μιλώντας στο Star, δήλωσε μεταξύ άλλων πως «ήταν σοκ μεγάλο για μένα… πονάω αρκετά… Το αυτοκίνητο έτρεχε κάμποσο. Ήμουν με μια κυρία που τελευταία στιγμή με τράβηξε και την ευχαριστώ, θα μπορούσα να είμαι “τρισχειρότερα”».

«Μέσα στον κόσμο τρέχεις; Πως το κάνεις αυτό. θα μπορούσε να ήταν οποιοσδήποτε άλλος», είπε από το κρεβάτι του νοσοκομείου η άτυχη γυναίκα.

