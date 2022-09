Συνταγές

Σουτζουκάκια με ρύζι από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου (βίντεο)

Μια πεντανόστιμη συνταγή για σουτζουκάκια με ρύζι μας προτείνει η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, που μοιράζεται τα μυστικά της, μέσα από την κουζίνα της εκπομπής "Το Πρωινό".

Μια καταπληκτική κλασική συνταγή για πεντανόστιμα σουτζουκάκια με ρύζι που πρέπει όλοι να δοκιμάσουν, ετοίμασε και μας προτείνει η σεφ της εκπομπής «Το Πρωινό».

Όπως είπε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου , που μοιράστηκε τα μυστικά της για να απογειωθεί η γεύση που θα τρελάνει τον ουρανίσκο μας, είναι ένα από τα πιο αγαπημένα φαγητά φούρνου που λατρεύουν μικροί και μεγάλοι.

Υλικά



Για τα σουτζουκάκια 500 γρ. κιμά μοσχαρίσιο

2-3 σκελ. σκόρδο πολτοποιημένες

2 κ.σ. ελαιόλαδο

1 κ.σ. κύμινο

2 χοντρές φέτες ψωμί μπαγιάτικο

1 φλ. κρασί μαυροδάφνη

Αλάτι

Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Λίγη μαυροδάφνη για το πλάσιμο Για τη σάλτσα 1 kg φρέσκιες ντομάτες τριμμένες

2 κ.σ. ελαιόλαδο ή βούτυρο

1 σκελ. σκόρδο σπασμένη ή ψιλοκομμένη

1 κ.σ. πελτές

1 πρέζα/ες ζάχαρη

2-3 κόκκους μπαχάρι

Αλάτι

Πιπέρι

Λίγο κύμινο (προαιρετικά)









