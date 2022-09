Αθλητικά

Στεφ Κάρι: Το ευχαριστώ στον Αντετοκούνμπο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γιατί ο Greek Freak υποστήριξε πως ο Στεφ Κάρι είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μιλώντας στην Media Day των Μιλγουόκι Μπακς υποστήριξε πως ο Στεφ Κάρι είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Το αιτιολόγησε λέγοντας πως για αυτόν ο καλύτερος παίκτης είναι αυτός που οδηγεί την ομάδα του στο πρωτάθλημα, κάτι που την περασμένη σεζόν το κατάφερε ο Στεφ Κάρι.

Στην αντίστοιχη Media Day των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, όταν ο Κάρι ενημερώθηκε για τις δηλώσεις του «Giannis» είπε τα εξής:

«Ευχαριστώ Γιάννη. Δεν ξέρω αν αυτό το έκανε επειδή θέλει να δείξει σεβασμό στο παιχνίδι ή να ετοιμάσει το τραπέζι για αυτά που έρχονται. Πάντα λέω το ίδιο όταν αντιμετωπίζω τον πρωταθλητή. Αυτή είναι η φύση της λίγκας, όλοι θέλουμε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα και κοιτάμε την ομάδα που κατέκτησε τον τίτλο, την τελευταία που έμεινε όρθια και έπαιζε καλύτερα. Αυτό σκεφτόμουν και εγώ για αυτόν πέρυσι όταν κατέκτησε το πρωτάθλημα. Εκτιμώ το κομπλιμέντο, αλλά δεν πρόκειται να με μαλακώσει».

Ειδήσεις σήμερα:

Αμαλιάδα: Πατέρας και κόρη ζουν μέσα στο αυτοκίνητο τους από τον Φεβρουάριο! (εικόνες)

Κακοποίηση στην Μεσσηνία: Τι είναι το “σύνδρομο ανατάραξης μωρού” - Στον Εισαγγελέα ο πατέρας

Πάτρα – revenge porn: Λίστα με φωτογραφίες και βίντεο από 141 κοπέλες