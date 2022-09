Πολιτισμός

Πέθανε ο θρυλικός σαξοφωνίστας Φέροου Σάντερς (βίντεο)

Ο Σάντερς ανήκε σε μια ομάδα μουσικών οι οποίοι, στα μέσα του 20ου αιώνα, άνοιξαν τις πόρτες της τζαζ στην ελεύθερη μορφή συλλογικής έκφρασης και όχι σε ατομικά σόλο.

Πέθανε ο Φέροου Σάντερς (Pharoah Sanders), ο θρυλικός τενόρο σαξοφωνίστας που έπαιξε μαζί με τον Τζον Κολτρέιν στα μέσα της δεκαετίας του 1960. Ήταν 81 ετών.

Ο θάνατος του Σάντερς ανακοινώθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου από τη δισκογραφική του εταιρεία Luaka Bop, η οποία κυκλοφόρησε το 2021 το άλμπουμ «Promises», μια συνεργασία με τους Floating Points και τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου.

«Είμαστε συντετριμμένοι που ανακοινώνουμε ότι ο Φέροου Σάντερς πέθανε» αναφέρεται σε ανάρτηση της Luaka Bop στο Twitter. «Πέθανε ήσυχα περιτριγυρισμένος από τη στοργική οικογένεια και τους φίλους στο Λος Άντζελες νωρίτερα σήμερα το πρωί. Πάντα το πιο όμορφο ανθρώπινο ον, ας αναπαύεται εν ειρήνη».

Ο Σάντερς ανήκε σε μια ομάδα μουσικών οι οποίοι, στα μέσα του 20ου αιώνα, άνοιξαν τις πόρτες της τζαζ για να επιτρέψουν έντονες δυσαρμονίες, εκτεταμένες οργανικές τεχνικές και ένα νέο στυλ αυτοσχεδιασμού προσανατολισμένο στην ελεύθερη μορφή συλλογικής έκφρασης και όχι σε ατομικά σόλο, αναφέρει το Pitchfork.



Γεννημένος το 1940 στο Λιτλ Ροκ του Αρκάνσας, ο Σάντερς, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, ήταν τουλάχιστον μια δεκαετία νεότερος από τους μουσικούς που ξεκίνησαν το πρώτο κύμα της free jazz, μια γενιά που περιλάμβανε τον Τζον Κολτρέιν.

Μετακόμισε στο Σαν Φρανσίσκο στα τέλη της δεκαετίας του 1950 και στη συνέχεια στη Νέα Υόρκη, όπου συνάντησε τον συνάδελφό του καλλιτέχνη της τζαζ Sun Ra, ο οποίος τον ενθάρρυνε να πάρει το όνομα Φέροου.

Ο Σάντερς αρχικά αγωνίστηκε, ενώ προσπαθούσε να εγκατασταθεί στη Νέα Υόρκη. «Αδυνατώντας να βγάλει τα προς το ζην με τη μουσική του, έβαλε ενέχυρο το κόρνο του, έκανε διάφορες δουλειές και μερικές φορές κοιμόταν στο μετρό» αναφέρεται η ιστοσελίδα του αείμνηστου σαξοφωνίστα.

Τελικά έγινε γνωστός, ενώ έπαιζε δίπλα σε συναδέλφους του τζαζ όπως ο Ντον Τσέρι και ο Μπίλι Χίγκινς. Το 1965, ο Σάντερες εντάχθηκε στη μπάντα του Κολτρέιν στο τενόρο σαξόφωνο. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Κολτρέιν κυκλοφόρησε πολλά αριστουργήματα της avant-garde, συμπεριλαμβανομένου του άλμπουμ του 1966, «Ascension». Ο Σάντερς έπαιζε με τον Κολτρέιν μέχρι τον θάνατο του ειδώλου της τζαζ, το 1967.

Το 1969, ο Σάντερς κυκλοφόρησε το πιο γνωστό του άλμπουμ, «Karma», το οποίο περιλάμβανε το μουσικό κομμάτι διάρκειας 33 λεπτών «The Creator Has a Master Plan». Στο άλμπουμ, που έφτασε στο Νο. 188 του Billboard 200 τον Αύγουστο του 1969 είχε ενσωματώσει επιρροές από την παραδοσιακή μουσική της Αφρικής και της Νότιας Ασίας.

Τις επόμενες δύο δεκαετίες, ο Σάντερς συνέχισε να κυκλοφορεί μουσική τόσο ως μαέστρος όσο και ως μουσικούς, συνεργαζόμενος με τους ΜακΚόι Τάινερ, Σόνι Σάροκ, Λιόν Τόμας.

Στη δισκογραφία του περιλαμβάνονται 30 άλμπουμ.

