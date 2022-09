Κοινωνία

Απόπειρα απόδρασης Βλαστού: Στις φυλακές επέστρεψε ο συνεργός του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στις φυλακές επέστρεψε ο 39χρονος, καταδικασθείς ως συνεργός στην απόπειρα απόδρασης του βαρυποινίτη Παναγιώτη Βλαστού από τις φυλακές Τρικάλων τον Φεβρουάριο του 2013.

Στις φυλακές επέστρεψε ο 39χρονος, καταδικασθείς ως συνεργός στην απόπειρα απόδρασης του βαρυποινίτη Παναγιώτη Βλαστού από τις φυλακές Τρικάλων τον Φεβρουάριο του 2013.

Ο 39χρονος είχε συλληφθεί την προηγούμενη εβδομάδα καθώς, ύστερα από αστυνομική έρευνα, βρέθηκε στην κατοχή του - μεταξύ άλλων - ένα καλάσνικοφ, το οποίο είχε θάψει στην αυλή του σπιτιού του, στα Ν.Μάλγαρα Θεσσαλονίκης.

Κλήθηκε να απολογηθεί στο ανακριτή Θεσσαλονίκης για το αδίκημα της διακεκριμένης οπλοκατοχής και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Για την υπόθεση της απόπειρας απόδρασης, είχε καταδικασθεί και φυλακιστεί, ενώ, αποφυλακίστηκε με το καθεστώς της υφ' όρων απόλυσης.

Ειδήσεις σήμερα:

Αμαλιάδα: Πατέρας και κόρη ζουν μέσα στο αυτοκίνητο τους από τον Φεβρουάριο! (εικόνες)

Κακοποίηση στην Μεσσηνία: Τι είναι το “σύνδρομο ανατάραξης μωρού” - Στον Εισαγγελέα ο πατέρας

Θύματα διαδικτυακής απάτης Αρναούτογλου - Λαζόπουλος (βίντεο)