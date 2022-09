Κόσμος

Μακελειό σε σχολείο - Πούτιν: απάνθρωπη τρομοκρατική ενέργεια το επεισόδιο

«Ο πρόεδρος θρηνεί βαθιά τον θάνατο ανθρώπων και παιδιών σε αυτό το σχολείο όπου έλαβε χώρα μια τρομοκρατική ενέργεια» δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτήρισε «απάνθρωπη τρομοκρατική ενέργεια» το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς σε σχολείο του Ιζέφσκ, στο κέντρο της Ρωσίας που προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 13 ανθρώπων, ανάμεσα στους οποίους επτά παιδιά και τον τραυματισμό τουλάχιστον 21.

«Ο πρόεδρος θρηνεί βαθιά τον θάνατο ανθρώπων και παιδιών σε αυτό το σχολείο όπου έλαβε χώρα μια τρομοκρατική ενέργεια» δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, καθώς ο επιτιθέμενος φορούσε μαύρη μπλούζα με τη σβάστικα.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου είπε πως γιατροί, ψυχολόγοι και νευροχειρουργοί έχουν σταλεί με εντολή του Πούτιν επιτόπου στο Ιζέφσκ, που βρίσκεται περίπου 970 χλμ. ανατολικά της Μόσχας.

«Ο πρόεδρος εύχεται γρήγορη ανάρρωση στους τραυματίες αυτής της απάνθρωπης επίθεσης» πρόσθεσε.

