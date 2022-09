Πολιτική

Δημοσκόπηση ΑΝΤ1: η πρόθεση ψήφου, τα ελληνοτουρκικά και οι παρουσίες στη ΔΕΘ

Τι δείχνουν τα στοιχεία της δημοσκόπησης της ΜARC για τον ΑΝΤ1, σχετικά με τις εξαγγελίες από τη ΔΕΘ, τα ελληνοτουρκικά και την πρόθεση ψήφου.

Στο κεντρικο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 στις 18:45 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου, παρουσιάστηκε το Α’ μέρος της μεγάλης μηνιαίας δημοσκόπησης της MARC για τον ΑΝΤ1.

Σε μια κρίσιμη συγκυρία για την Ευρώπη, οι Έλληνες πολίτες απαντούν στο ερώτημα ποια είναι η στάση τους απέναντι στην ενεργειακή κρίση, τις ανατιμήσεις και τις εξαγγελίες των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της MARC Θωμάς Γεράκης παρουσίασε τα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που αποτυπώνουν τις απόψεις των πολιτών σχετικά με τις τουρκικές προκλήσεις σε κλιμάκωση, οι Έλληνες πολίτες αξιολογούν την εθνική στρατηγική στα ελληνοτουρκικά και αποκαλύπτουν τι σκέφτονται για τους Τούρκους.

Από τη δημοσκόπηση, φα΄νεται πως ένας στους 4 έλληνες πιστεύουν ότι υπάρχει έχθρα μεταξύ του ελληνικού και του τουρκικού λαού, με τη μεγάλη πλειονότητα όμως, 72,2% να πιστεύει το αντιθετο.

Οι Έλληνες εξέφρασαν τη γνώμη τους και για την παρουσία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη, με το 52,1 % να την αφιολογεί θετικά.

Ακόμη, το 48,5% δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένο από τις εξαγγελίες και το 45% να τις "βλέπει" με θετικότητα.

Επιπλέον, ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται να βρίσκει θετική αξιολόγηση για την παρουσία του στη ΔΕΘ από το 34,7% των ερωτηθέντων, ενώ κακή η μάλλον κακή έκριναν την παρουσία του στην Εκθεση το 52,7%.

Με μια διαφορά, 11,1% ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κέρδισε τις εντυπώσεις έναντι του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξη Τσίπρα.

Σχετικά με τη δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βρίσκεται στην πρώτη θέση με 48,6% με δεύτερο τον Νίκο Ανδρουλάκη με 35,8%. Τρίτος στη σειρά δημοφιλίας είναι ο Αλέξης Τσίπρας με 35,3% με μία διαφορά 0.5 μονάδων πίσω από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας βρίσκεται στην 4η θέση και το 27,6%, και στη συνέχεια ακολουθει ο Γιάνης Βαρουφάκης και ο Κυριάκος Βελόπουλος με 23,8% και 16,4% αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτηθέντων, "στο τιμόνι" της χώρας, εμπιστεύονται περισσότερο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με ποσοστό 48,5% και τον Αλέξη Τσίπρα με 31,1%.

Η "ψαλίδα" μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στις 8,7 μονάδες με το κομμα της κυβέρνησης να λαμβάνει το 32,8% των ερψτηθέντων. Τρίτο σε πρόθεση ψήφων είναι το ΠΑΣΟΚ με 11,4% με το ΚΚΕ να συγκεντρώνει το 5,4% την Ελληνική Λύση το 4,1 και το ΜεΡΑ25 το 2,8%.

