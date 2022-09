Κόσμος

Ο Σνόουντεν πήρε ρωσική υπηκοότητα με διάταγμα Πούτιν

Τη ρωσική υπηκοότητα παραχώρησε στον πρώην συνεργάτη της NSA ο Ρώσος Πρόεδρος.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε σήμερα διάταγμα με το οποίο δίνεται η ρωσική υπηκοότητα στον πρώην συνεργάτη της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας (NSA) των ΗΠΑ , Έντουαρντ Σνόουντεν.

Ο ηλικίας 39 ετών Σνόουντεν, διέφυγε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και του δόθηκε άσυλο στη Ρωσία μετά τη διαρροή μυστικών αρχείων το 2013, τα οποία αποκάλυπταν τεράστιες εγχώριες και διεθνείς επιχειρήσεις παρακολούθησης που διενεργούσε η Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, όπου εργάζονταν με σύμβαση.

Οι αμερικανικές αρχές απαιτούσαν επί χρόνια την έκδοση του Σνόουντεν στις Ηνωμένες Πολιτείες για να παραπεμφθεί στην δικαιοσύνη με την κατηγορία της κατασκοπείας.

Εκτός από τον Σνοόυντεν , η ρωσική υπηκοότητα δόθηκε σε 71 ακόμη άτομα. Επίσης τρία άτομα έχασαν την ρωσική υπηκοότητα.

Ο Σνοόυντεν ζει στην Ρωσία από το 2013. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Σνοόυντεν κατηγορείται για την αποκάλυψη διαβαθμισμένων πληροφοριών σχετικά με τα προγράμματα παρακολούθησης της NSA Αμερικανών και ξένων πολιτών. Ο Σνόουντεν φέρεται να απέκτησε πρόσβαση σε περίπου 1,7 εκατομμύρια απόρρητα έγγραφα, τα οποία παρέδωσε σε δημοσιογράφους. Η συλλογή των τηλεφωνικών δεδομένων κρίθηκε παράνομη το 2015. Αντιμετωπίζει ποινή κάθειξης έως και 30 ετών.

Κατά την διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2016 ο Αμερικανός πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε χαρακτηρίσει τον Σνόουντεν «κατάσκοπο» και είχε ζητήσει από την Ρωσία την έκδοση του. Το 2016 ο Σνόουντεν είχε δηλώσει ότι είναι έτοιμος να επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες υπό τον όρο «μια δίκαιης δίκης» ζητώντας από τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα να του αποδοθεί χάρη.

