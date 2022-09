Κόσμος

Κένυα: φονική κατάρρευση κτηρίου (βίντεο)

Συγκλονίζει η διάσωση παιδιού μέσα από τα συντρίμμια του κτηρίου που έγινε «τάφος» για τουλάχιστον πέντε ανθρώπους.

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι – εκ των οποίων δύο παιδιά – έχασαν σήμερα τη ζωή τους μετά την κατάρρευση εξαώροφου κτιρίου στην πόλη Κιάμπου, κοντά στο Ναϊρόμπι, όπως ανακοίνωσαν οι κενυατικές αρχές.

Το υπό κατασκευή κτίριο κατέρρευσε το πρωί της Δευτέρας. «Χάσαμε πέντε ανθρώπους», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ο κυβερνήτης Κιμάνι Γουαματάνγκι, υπογραμμίζοντας ότι συνεχίζονται οι έρευνες των σωστικών συνεργείων στα ερείπια. Τα αίτια της κατάρρευσης παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

Οι κακοτεχνίες, η μη συμμόρφωση με τους πολεοδομικούς κανονισμούς και η διαφθορά έχουν προκαλέσει στο παρελθόν αρκετά δυστυχήματα στην Κένυα, όπου τα τελευταία χρόνια καταγράφεται άνθηση στην αγορά ακινήτων.

