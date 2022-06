Κόσμος

Αίγυπτος: φονική κατάρρευση κτηρίου στο Κάιρο (εικόνες)

Θρήνος στα συντρίμμια της πολυκατοικίας, που παρέσυρε στον θάνατο πολλούς από τους ενοίκους της. Ερευνες στα χαλάσματα για εγκλωβισμένους.

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλος ένας τραυματίστηκε όταν κατέρρευσε ένα πενταώροφο κτήριο στο Κάιρο, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Υγείας της Αιγύπτου, Χοσάμ Άμπντελ-Γκαφάρ.

Η τραγωδία σημειώθηκε την Παρασκευή, στην συνοικία Ελ-Ουέιλι της αιγυπτιακής πρωτεύουσας.

Κλιμάκιο ειδικών έσπευσε να ελέγξει την ασφάλεια των γειτονικών κτηρίων την ώρα που τα σωστικά συνεργεία διεξήγαγαν έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων στα χαλάσματα.

Το κτήριο που κατέρρευσε ήταν πολύ παλιό και οι Αρχές είχαν διατάξει την ανακαίνισή του, αλλά ο ιδιοκτήτης δεν ανταποκρίθηκε, σύμφωνα με αναφορές των αιγυπτιακών μέσων ενημέρωσης.

