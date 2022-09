Κόσμος

Κολομβία - Βενεζουέλα: άνοιξαν και πάλι τα σύνορά τους

Ιστορική στιγμή μετά την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Ιστορική χαρακτήρισε τη Δευτέρα που μας πέρασε ο πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο, αναφερόμενος στο άνοιγμα των συνόρων με τη Βενεζουέλα ύστερα από πολυετή ένταση μεταξύ των δύο χωρών. «Είναι μια ιστορική ημέρα για τη χώρα, την ευρύτερη περιοχή και την αμερικανική ήπειρο γενικότερα», δήλωσε ο κολομβιανός πρόεδρος.

Ένα φορτηγό μεταφοράς εμπορευμάτων διέσχισε τη συνοριακή γέφυρα Σιμόν Μπολίβαρ με προορισμό την πολιτεία Τάτσιρα της Βενεζουέλας, για πρώτη φορά ύστερα από σχεδόν επτά χρόνια. Σύντομα θα αποκατασταθεί η αεροπορική σύνδεση μεταξύ των δύο χωρών.

Μόλις πρόσφατα αποκαταστάθηκαν οι διπλωματικές σχέσεις μεταξύ των δύο λατινοαμερικανικών χωρών, καθώς η εκλογή του Γκουστάβο Πέτρο στην προεδρία της Κολομβίας (του πρώτου αριστερού προέδρου της χώρας) άλλαξε τα δεδομένα και έφερε σταδιακή επαναπροσέγγιση των δύο κυβερνήσεων.

Τα σύνορα των δύο χωρών έκλεισαν αρχικά το 2015 λόγω της έξαρσης του λαθρεμπορίου από τη Βενεζουέλα και των συγκρούσεων που ξέσπασαν στη μεθόριο μεταξύ κολομβιανών λαθρεμπόρων και βενεζουελάνων στρατιωτών. Η ένταση αναζωπυρώθηκε το 2019 όταν η κυβέρνηση της Κολομβίας, σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, επιχείρησε να στείλει φορτηγά με βοήθεια στον ηγέτη της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα Χουάν Γκουαϊδό.

Εδώ και χρόνια, η Βενεζουέλα μαστίζεται από πολιτική και οικονομική κρίση. Περισσότεροι από έξι εκατομμύρια Βενεζουελάνοι έχουν εγκαταλείψει την πατρίδα τους και σχεδόν δύο εκατομμύρια εξ αυτών ζουν στην Κολομβία.

