Μάχες στα σύνορα Βενεζουέλας – Κολομβίας

Οι σχέσεις των δυο χωρών με τις ιδεολογικά αντίπαλες κυβερνήσεις είναι εξαιρετικά τεταμένες από το 2019.

Η Βενεζουέλα θα ζητήσει από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών να συμβάλλει να δημιουργηθούν δίαυλοι επικοινωνίας με την Κολομβία όσον αφορά τις μάχες στην περιοχή των συνόρων των δύο κρατών, ανήγγειλε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας.

Η κυβέρνηση του σοσιαλιστή προέδρου Νικολάς Μαδούρο λέει πως οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας μάχονται εναντίον «ένοπλων ομάδων κολομβιανών ατάκτων» στην πολιτεία Απούρε, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, κοντά στα σύνορα των δύο κρατών. Τουλάχιστον οκτώ μέλη των ένοπλων δυνάμεων έχουν σκοτωθεί, δεκάδες άλλα έχουν τραυματιστεί και χιλιάδες άμαχοι έχουν εκτοπιστεί από την 21η Μαρτίου.

Η κυβέρνηση της Κολομβίας διατείνεται ότι η κυβέρνηση της Βενεζουέλας μπλέχτηκε σε συγκρούσεις μεταξύ διαφόρων ομάδων αποστατών των FARC και συνεργάζεται με κάποιες από αυτές στη διακίνηση ναρκωτικών. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας διαψεύδει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς αυτής της Κολομβίας.

Ο επικεφαλής της διπλωματίας της Βενεζουέλας, ο Χόρχε Αρεάσα, δήλωσε πως η χώρα του θα επιδώσει επιστολή στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον Αντόνιο Γκουτέρες, με την οποία θα του ζητεί να διευκολύνει να διεξαχθούν συνομιλίες ανάμεσα στο Καράκας και στην Μπογκοτά.

Στην επιστολή θα απευθύνει η έκκληση στον κ. Γκουτέρες να αναλάβει πρωτοβουλία προκειμένου «να δημιουργηθεί απευθείας και διαρκής δίαυλος επικοινωνίας ανάμεσα στις αρμόδιες αρχές (των δύο χωρών) ώστε να επιλυθούν όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τα σύνορα και να εξασφαλιστεί πως τα δύο κράτη θα συνυπάρχουν ειρηνικά ως καλοί γείτονες», ανέφερε ο κ. Αρεάσα κατά τη διάρκειά παρέμβασής του που αναμεταδόθηκε απευθείας από τη δημόσια τηλεόραση.

Τα Ηνωμένα Έθνη και το ΥΠΕΞ της Κολομβίας δεν απάντησαν αμέσως όταν το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς τους ζήτησε να σχολιάσουν την αναγγελία αυτή.

Η κυβέρνηση της Κολομβίας λέει πως τουλάχιστον 5.000 άμαχοι, κάτοικοι της πόλης Λα Βικτόρια, προσέφυγαν στην Αραουκίτα, στην επαρχία Αράουκα. Αυτή της Βενεζουέλας εκτιμά ότι οι πρόσφυγες είναι περίπου 3.500.

Η Μπογκοτά και το Καράκας, τα πορώδη σύνορα των οποίων έχουν μήκος 2.200 χιλιόμετρα, έχουν διακόψει τις διπλωματικές σχέσεις τους αφότου ο κολομβιανός δεξιός πρόεδρος Ιβάν Ντούκε αναγνώρισε ως νόμιμο ηγέτη της Βενεζουέλας τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης, τον Χουάν Γκουαϊδό, τον Ιανουάριο του 2019. Οι σχέσεις των δύο γειτόνων με κυβερνήσεις ιδεολογικά αντίπαλες είναι εξαιρετικά τεταμένες.

