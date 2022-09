Life

“The 2Night Show” - Χατζηνικολάου: Η δημοσιογραφία και οι άγνωστες πτυχές της ζωής του (βίντεο)

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2night Show» ήταν το βράδυ της Δευτέρας ο Νίκος Χατζηνικολάου.

Σε μια σπάνια συνέντευξη, ο διακεκριμένος δημοσιογράφος και παρουσιαστής μίλησε για τα παιδικά του χρόνια, καθώς και για την επαγγελματική του πορεία, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές της ζωής του.

Μιλώντας για τα παιδικά του χρόνια, ο Νίκος Χατζηνικολάου αναφέρθηκε στον πατέρα του, Παναγιώτη Χατζηνικολάου που είναι πρώην πολιτικός και υπουργός. «Ο πατέρας μου έλειπε από το σπίτι, όταν έλειπε ήμουν λίγο πιο χαλαρός. Ήταν αυστηρός και δίκαιος. Αλλά μέτραγα πάντα την γνώμη του. Ακριβώς επειδή ήταν δίκαιος. Όταν έλειπε, τηλεφωνούσα για να μου πει τη γνώμη του για κάτι». «Όταν φύγαμε από τη Θεσσαλονίκη, έμεινα στο δωμάτιό μου περίπου ενάμιση μήνα. Ήμουν πολύ στεναχωρημένος, γιατί άφησα πίσω κολλητούς και το κορίτσι μου» ανέφερε για την μετακόμισή του στην πρωτεύουσα.

Ο Νίκος Χατζηνικολάου μίλησε και για τα πρώτα του βήματα στη δημοσιογραφία, όταν από τα 16 είχε ξεκινήσει να βγάζει σχολικές εφημερίδες.

«Το μικρόβιο της δημοσιογραφίας μπήκε από πολύ νωρίς. Από τότε που ο παππούς μου, ερχόταν στο σπίτι τις Κυριακές για φαγητό και ξεχνούσε την εφημερίδα “Μακεδονία”. Την έπαιρνα και την ξεκοκάλιζα. Μάλιστα είχα την μανία να ξαναγράφω τα άρθρα της. Έβγαλα στο σχολείο δύο εφημερίδες. Έκανα πρώτα την απόπειρα να βγάλω την “Φωνή του μαθητή” που θα έλεγε για τα προβλήματα του σχολείου. Την τύπωσα, αλλά δεν πούλησα τίποτα. Έβγαλα μετά μία αθλητική που ξεπούλησε και μετά μία σατίρική εφημερίδα. “Το Γατί” που ήταν αντιγραφή της εφημερίδας “Το ποντίκι”» ανέφερε.

Στη συνέχεια αποκάλυψε την μόνη φορά που πήρε αποβολή στο σχολείο. «Ο Θεολόγος του σχολείου ήταν παπάς και με έπιασε να καπνίζω στην Γ’ Λυκείου σε ένα μπαράκι απέναντι από το σχολείο. Την επόμενη ημέρα πήγε στον λυκειάρχη, ο οποίος με κάλεσε με ρώτησε αν κάπνιζα. Του απάντησα ναι. Με ξαναρωτάει μέσα ή έξω από το σχολείο και εγώ τον ρώτησα “τι διαφορά έχει”. Κι μου λέει “μέσα είναι 4 ημέρες αποβολή έξω είναι δύο ημέρες”. Τελικά έφαγα δύο ημέρες που έγιναν τέσσερις γιατί όταν είδα τον Θεολόγο στον διάδρομο του είπα είναι “ντροπή σου. Είσαι και άνθρωπος της εκκλησίας και με κάρφωσες”» αποκάλυψε ο Νίκος Χατζηνικολάου.

Οι ιστορίες που αποκάλυψε για Χατζηδάκι και Καραμανλή



Ο Νίκος Χατζηνικολάου θυμήθηκε σημαντικούς ανθρώπους που γνώρισε, τις αποκλειστικές συνεντεύξεις που εξασφάλισε, ενώ αποκάλυψε άγνωστες ιστορίες από τη συνάντησή του με τον Μάνο Χατζηδάκι, τη Μελίνα Μερκούρη και τον Κωνσταντίνο Καραμανλή.

«Έκανα και μεγάλη βλακεία και την λέω πρώτη φορά τώρα. Στα 26 μου, περπάταγα στο Κολωνάκι και βλέπω απέναντί μου τον Μάνο Χατζιδάκι. Έφυγα κατά πάνω του και του ζήτησα να κάνουμε συνέντευξη. Μου λέει “σε ξέρω εσένα, σε έχω ακούσει στον Αθήνα 9.84, σε έχω δει στις ειδήσεις το Σαββατοκύριακο στο MEGA. Δεν θα σου δώσω συνέντευξη γιατί δεν είμαι όμορφος. Έχω γεράσει. Αν θες μόνο για την εφημερίδα ή το ραδιόφωνο, χωρίς εικόνα. Όποτε θέλεις πάρε με και έλα με το μαγνητοφωνάκι”. Ο πανίβλακας δεν τον πήρα τηλέφωνο και ενάμιση μήνα μετά έφυγε από τη ζωή» αποκάλυψε ο Νίκος Χατζηνικολάου. «Λίγο μετά από αυτό, πήρα ένα μαγνητόφωνο πήγα στη Μελίνα που με δυσκόλευε, της χτύπησα την πόρτα και της είπα φτιάξε καφέ και έλα να μου τα πεις. Έγραψα μία διήγηση τεσσάρων ωρών που έπαιξε στον 9,85» συμπλήρωσε.

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής αναφέρθηκε και σε μία συνάντηση που είχε με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή και σε μια ερώτηση που όλοι του είχαν πει να μην κάνει, αλλά εκείνος την έκανε.

«Ο Καραμανλής δεν έδινε συνεντεύξεις. Ήταν άλλη κοπής πολιτικός. Ήταν φοβερός στις συζητήσεις. Εγώ τον γνώρισα σε πολύ νεαρή ηλικία. Ήμουν 22-23 χρονών. Μόλις είχα πρωτοξεκινήσει στην μεσημβρινή και μεσολάβησε ο διευθυντής μου τότε, ο Γιώργος Αναστασόπουλος, και πήγα στο σπίτι του να τον δω. Μου είπε ο Αναστασόπουλος “Ρώτα τον ότι θες. Μην τολμήσεις όμως να τον ρωτήσει για την προσωπική του ζωή. Θα σε πετάξει από τις σκάλες”. Αυτό ήταν σαν να μου είπε να κάνω το αντίθετο. Πήγα στο σπίτι του Καραμανλή, μιλήσαμε για 10-15 λεπτά και μου λέει “θα φάω μια ομελέτα, θες;” απάντησα θετικά. Την ώρα που τρώμε εγώ, θεώρησα ότι έχουμε γίνει κολλητοί. Του λέω “όλοι μου είπαν ότι αν ρωτήσω θα με πετάξετε από τις σκάλες. Κύριε Πρόεδρε θέλω να ρωτήσω για τον γάμο σας και τι έγινε με την Αμαλία. Πώς χάλασε;”. Σηκώθηκε από την καρέκλα, ένιωσα το σφίξιμο. Πήγε στο παράθυρο του σπιτιού και χωρίς να με κοιτάζει μου λέει “Θα σου πω κάτι και να το θυμάσαι. Όταν κοιτάζουμε τα μάτια ενός άλλου ανθρώπου βλέπουμε έναν ολόκληρο κόσμο. Τα μάτια του άλλου δεν είναι ο καθρέφτης μας”. Αυτό που εννοούσε είναι ότι έφταιγε ο εγωισμός του».

«Με δυσκόλεψαν πολλοί, υπάρχει ένας που μου αρνήθηκε και με στεναχωρεί πολύ αυτό. Μιλάω για τον Θανάση Βέγγο. Δεν ήθελε να μιλάει, ενώ είχαμε πολύ καλή φιλία, επικοινωνία και σχέση, δεν τα κατάφερα. Επίσης έχασα και μία δύο συνεντεύξεις από ατυχίες της ζωής. Όπως η Τζένη Καρέζη που είχαμε συμφωνήσει, βγήκαμε για φαγητό με τον Κώστα Καζάκο και οργανώναμε την συνέντευξη και μεσολάβησε η ασθένειά της» ανέφερε.

Αναφερόμενος στην αρνητική κριτική που έχει δεχθεί, ο δημοσιογράφος ανέφερε πως «κάποια τρολ προσπαθούν να με χρεώσουν σε μια παράταξη. Έτσι νομίζουν ότι θα σταματήσω να κάνω κριτική. Του λέω πως είναι λίγο αργά σε εμένα να περάσουν τέτοια κόλπα». «Το ραδιόφωνο που δημιούργησα με τον φίλο, συνεταίρο και αδελφό, τον Ανδρέα Κουρή, είναι το πολυφωνικότερο ενημερωτικό ραδιόφωνο που υπήρξε ποτέ στην χώρα. Ακούγονται απόψεις και ιδέες από όλο το πολιτικό φάσμα και ποτέ μα ποτέ δεν υπήρξε δική μου παρέμβαση ή παρέμβαση από την διεύθυνση του σταθμού για το τι θα πουν οι παραγωγοί».

Η επεισοδιακή πρόταση γάμου που έκανε στην σύζυγό του



Ο Νίκος Χατζηνικολάου μίλησε για την επεισοδιακή πρόταση γάμου που έκανε στην αγαπημένη του, Κρίστη Τσολακάκη. «Ήθελα να αποφύγω τις πολλές συζητήσεις, ήθελα να τελειώνουμε γρήγορα. Μετά από ένα φαγητό σε φιλικό σπίτι, σταματάω στο φανάρι, τραβάω χειρόφρενο, βγάζω το δαχτυλίδι και κάνω την πρόταση. Την πήραν τα ζουμιά. Είχε ανάψει το πράσινο και η μούτζα και το βρισίδι πήγαινε σύννεφο. Είχε αγχωθεί η Κρίστη, μου λέει πάμε να φύγουμε. Της λέω “δεν φεύγουμε αν δεν απαντήσεις”. Είπε το ναι, κατέβασα αργά το χειρόφρενο, κατέβασα το τζάμι, χαμογέλασα στον δίπλα, ο οποίος λέει “Ωχ Νίκο, συγνώμη”. Έφυγα πανευτυχής. Αν δεν απαντούσε θα ήμασταν ακόμα στο φανάρι».

Η νέα εκπομπή

Ο Νίκος Χατζηνικολάου αποκάλυψε πως φέτος δεν θα παρουσιάζει μόνο το «Ενώπιος Ενωπίω». «Φέτος θα υπάρχει και μια δεύτερη εκπομπή. Θα λέγεται “Πρόσωπο με πρόσωπο” με πολιτικές συνεντεύξεις και πολιτικά πάνελ. Η πρώτη εκπομπή έρχεται σε πολύ λίγο και θα είναι με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Και στη συνέχεια θα έχω τους αρχηγούς των κομμάτων. Θα είναι μία από τις επόμενες Πέμπτης και θα είναι κάθε Πέμπτη. Μία θα είναι το “Ενώπιος Ενωπίω” και μία το “Πρόσωπο με πρόσωπο”, ανάλογα την επικαιρότητα».

