Τουρκία: Επίθεση αυτοκτονίας σε αστυνομικό τμήμα (εικόνες)

Ο Υπουργός Εσωτερικών επέρριψε την ευθύνη της επίθεσης στο ΡΚΚ. Ο απολογισμός των θυμάτων.

Ένας αστυνομικός σκοτώθηκε αργά χθες Δευτέρα το βράδυ όταν εξερράγη βόμβα κοντά σε αστυνομική εγκατάσταση στη νότια επαρχία Μερσίνη της Τουρκίας και ακόμη ένας τραυματίστηκε, ανακοίνωσε ο τούρκος υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού.

Ο υπουργός επέρριψε την ευθύνη για την ενέργεια στο Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν (PKK).

Η επίθεση διαπράχθηκε περί τις 22:40 (21:40 ώρα Ελλάδας) από δύο οπλισμένες γυναίκες. Πυροβόλησαν τον σκοπό και κατόπιν πυροδότησαν βόμβες με τις οποίες είχε ζωστεί, πάντα σύμφωνα με τον κ. Σοϊλού.

Η ενέργεια είχε στόχο εγκατάσταση στην περιοχή Μεζιτλί της Μερσίνης, σύμφωνα με το κρατικό τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Το PKK, κουρδική αυτονομιστική παράταξη που πήρε τα όπλα εναντίον του τουρκικού κράτους το 1984, χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική» οργάνωση από την Άγκυρα, τις ΗΠΑ και την ΕΕ. Πάνω από 40.000 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους μειονοτικοί, έχουν σκοτωθεί έκτοτε στον πόλεμο, κυρίως στη νοτιοανατολική Τουρκία.

