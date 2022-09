Life

ΑΝΤ1+: “THE FRIEND”, ένας επαγγελματίας φίλος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η νέα σειρά της Φωτεινής Αθερίδου αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+.



Το “THE FRIEND” είναι μια πρωτότυπη κωμική και ταυτόχρονα δραματική σειρά, ένα dramedy. Πρωταγωνιστής της σειράς είναι ο Γιώργος Χρυσοστόμου, στον πιο ανατρεπτικό ρόλο της καριέρας του, τον «Ορφέα», έναν ήρωα που βιώνει όλες καταστάσεις σαν να παίζει ηλεκτρονικό παιχνίδι. Είναι μια συναρπαστική περσόνα που σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής, ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές, διατηρεί την αισιοδοξία, την αισθητική και την αξιοπρέπειά του.

Ο Ορφέας, πάντα ευγενής και καλοντυμένος, έχει τον τρόπο του με τους ανθρώπους. Ξέρει πώς να γοητεύει άντρες και γυναίκες, πώς να κάνει τους ανθρώπους να τον εμπιστεύονται και να του ανοίγουν την καρδιά τους. Άλλωστε αυτή είναι η δουλειά του… επαγγελματίας φίλος! Ένας φίλος επί πληρωμή, πρόθυμος να ακούσει όποιον το έχει ανάγκη, αρκεί να υπάρχει το κατάλληλο τίμημα. Φιλόδοξος και αποφασισμένος, ζει τη ζωή του χωρίς φραγμούς και δεν επιτρέπει τα στενά όρια της ηθικής να στέκονται εμπόδιο στο κυνήγι του για χρήματα. Χρήματα όχι για τον εαυτό του, όχι… για τη μητέρα του, που εξαιτίας ενός ατυχήματος βρίσκεται σε κώμα και ο Ορφέας κάνει τα πάντα για να την κρατήσει στη ζωή, ελπίζοντας σε ένα θαύμα… Ο Ορφέας αποφεύγει τον έρωτα, καθώς νιώθει ότι θα τον βγάλει από τον δρόμο του, ότι θα τον αποσπάσει από το στόχο του. Ώσπου εισβάλλει στη ζωή του η Πηνελόπη. Μια νεαρή κοπέλα που την ερωτεύεται παράφορα και που είναι άρρηκτα δεμένη με το παρελθόν του χωρίς κανείς από τους δυο να το γνωρίζει.

Μαζί με τον Γιώργο Χρυσοστόμου, στο “The Friend” πρωταγωνιστούν οι: Κατερίνα Μαυρογιώργη, Νάνσυ Μπούκλη, Κώστας Μαγκλάρας, Φωτεινή Αθερίδου, Νίκος Γεωργάκης, Φιόνα Γεωργιάδη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Κατερίνα Μισιχρόνη και πολλοί ακόμα ταλαντούχοι νέοι ηθοποιοί.

H νέα σειρά του ΑΝΤ1+ κάνει πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο στις 30 Σεπτεμβρίου και το κοινό μπορεί να την ανακαλύψει αποκλειστικά στη streaming πλατφόρμα κάνοντας εγγραφή στο antennaplus.gr με 14 ημέρες δωρεάν δοκιμή.

Δείτε το trailer στο YouTube του ANT1+.

Ειδήσεις σήμερα:

Φυσικό αέριο: Έκτακτη συνεδρίαση των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Πούτιν αναγνώρισε Ζαπορίζια και Χερσώνα ως ανεξάρτητα κράτη

Rapid test δωρεάν την Παρασκευή σε 184 σημεία