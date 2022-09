Δένδιας σε Τουρκία: Θα υπερασπιστούμε τη χώρα μας με κάθε τρόπο

Με αυστηρό τόνο ο ΥΠΕΞ αναφέρθηκε στις τουρκικές προκλήσεις στέλνοντας ακόμη ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία.

Σαφές μήνυμα στις αναθεωρητικές χώρες, ότι «οι ρεβιζιονιστικές πολιτικές θα αποτύχουν», έστειλε από το Ερεβάν ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον Αρμένιο ομόλογό του Αραράτ Μιρζουάν. «Για να αναφέρουμε μια ρεβιζιονιστική δύναμη, η Τουρκία προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την πρόσφατη αναταραχή για να υπονομεύσει την ειρήνη και τη σταθερότητα, είτε είναι στον Καύκασο είτε στο Αιγαίο» υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο Νίκος Δένδιας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για κλιμάκωση της τουρκικής ρητορικής. «Μόλις χθες, η Τουρκία διαμαρτυρήθηκε ότι η Ελλάδα στέλνει μερικά αμυντικά όπλα στο ελληνικό νησί της Λέσβου. Αυτό έγινε ενώ η Ελλάδα ενεργούσε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις μας, καθώς αυτές οι υποχρεώσεις απορρέουν από τη Συνθήκη της Λωζάνης. Η Τουρκία διαμαρτύρεται γιατί η Ελλάδα δεν αφήνει τα εδάφη της ανυπεράσπιστα. Ποιος; Η Τουρκία που έχει εκδώσει casus belli, απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας και έχει τον μεγαλύτερο αποβατικό στόλο λίγα μίλια μακριά από τα νησιά του Αιγαίου», σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών.

Συνεχίζοντας, ο Νίκος Δένδιας επανέλαβε πως η Ελλάδα είναι έτοιμη και πρόθυμη να συμμετάσχει σε έναν εποικοδομητικό διάλογο με την Τουρκία, με βάση το Διεθνές Δίκαιο, διαμηνύοντας παράλληλα ότι «είμαστε επίσης έτοιμοι να υπερασπιστούμε τη χώρα μας και να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας». «Θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να υπερασπιστούμε τη χώρα μας. Θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας» τόνισε με σαφήνεια.

Επίσης, ο Νίκος Δένδιας κατέστησε εκ νέου σαφές πως η Ελλάδα υποστηρίζει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα όλων των κρατών, σημειώνοντας ότι αυτό ισχύει και για την Αρμενία. «Πιστεύουμε στο απαραβίαστο των συνόρων» υπογράμμισε, αναφερόμενος στα επεισόδια που συνέβησαν μόλις πριν από λίγες ημέρες μετά τον βομβαρδισμό του αρμενικού εδάφους, συμπεριλαμβανομένων των κατοικημένων περιοχών, από τις αζερικές στρατιωτικές δυνάμεις. Παραθέτοντας τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, είπε ότι καταδικάζει σθεναρά όσα συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες και απηύθυνε έκκληση για ειρήνη και επανάληψη των διαπραγματεύσεων.

Εστιάζοντας στις διμερείς σχέσεις, ο υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την αλληλεγγύη της Ελλάδας στην κυβέρνηση και τον λαό της Αρμενίας και σημείωσε πως «οι ιστορικές σχέσεις των δύο χωρών πάνε αιώνες πίσω». Όπως επισήμανε, σήμερα είχαν επίσης την ευκαιρία να αναθεωρήσουν τις εξαιρετικές διμερείς σχέσεις και προσέθεσε πως οι ιστορικές τραγωδίες μας ενώνουν. «Η Βουλή των Ελλήνων αναγνώρισε τη γενοκτονία των Αρμενίων το 1996. Η Βουλή των Αρμενίων αναγνώρισε τη γενοκτονία των Ελλήνων και των Ασσυρίων το 2015» ανέφερε.

Ειδική αναφορά έκανε στην αρμενική κοινότητα στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων χιλιάδων Ελλήνων πολιτών, υπογραμμίζοντας πως είναι ένας ισχυρός δεσμός σύνδεσης.

Περαιτέρω, χαρακτήρισε υποδειγματική τη συνεργασία των δύο χωρών σε διεθνείς οργανισμούς και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την υποστήριξη της Αρμενίας σχετικά με την παράνομη κατοχή μέρους του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επίσης, εξέφρασε την ευαρέσκειά του που οι δύο χώρες υποστηρίζουν αμοιβαία τις υποψηφιότητές τους για το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Εξίσου, ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε πως προσβλέπει να ενισχυθεί η τριμερής εταιρική σχέση με την Κύπρο σε ένα νέο επίπεδο. Αναφερθείς στην τριμερή συνάντηση που είχαν στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, υπογράμμισε την ανάγκη «να εργαστούμε για την ενίσχυση της σχέσης ΕΕ-Αρμενίας» και δεσμεύτηκε ότι θα επιδιώξει να εξασφαλίσει μια πρόσκληση για να απευθυνθεί ο υπουργός Εξωτερικών της Αρμενίας στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ το συντομότερο δυνατό και να τους ενημερώσει για το τι συμβαίνει.

Σε ό,τι αφορά τις προκλήσεις ασφαλείας στον Καύκασο, ο υπουργός Εξωτερικών ευχαρίστησε τον Αρμένιο ομόλογό του για την ενημέρωση πάνω σε αυτό το θέμα. «Η θέση μας για το Ναγκόρνο Καραμπάχ παραμένει αμετάβλητη» τόνισε ο Νίκος Δένδιας και επεξήγησε ότι υποστηρίζει την επίτευξη μιας ειρηνικής, αμοιβαία αποδεκτής λύσης στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου. Όπως επισήμανε, το Διεθνές Δίκαιο είναι το «Ιερό Ευαγγέλιο» της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Και από αυτή την άποψη, χαιρέτισε επίσης το θάρρος του πρωθυπουργού Νικόλ Πασινιάν που πρότεινε μια νέα προσέγγιση για ένα νέο μέλλον σε αυτή την περιοχή. Ωστόσο, παρατήρησε ότι δεν μπορούν να οικοδομηθούν λύσεις και ειρήνη όταν υπάρχει απειλή βίας. Αυτό ισχύει για την περιοχή του Καυκάσου, αυτό ισχύει για τον κόσμο, και φυσικά την Ανατολική Μεσόγειο, προσέθεσε.

Στην κατεύθυνση αυτή, υπογράμμισε πως η Ελλάδα θα συνεχίσει να υποστηρίζει την επανέναρξη των διμερών διαπραγματεύσεων, καθώς και τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών στην προσπάθεια αυτή, η οποία διευκολύνεται επίσης από την Ομάδα Μινσκ του ΟΑΣΕ. «Είμαστε επίσης έτοιμοι, μαζί με άλλους εταίρους της ΕΕ, να βοηθήσουμε στη μεσολάβηση για μια πιθανή λύση» διαμήνυσε. Γιατί στο τέλος της ημέρας, συνέχισε, «δεν μπορούμε να αλλάξουμε γεωγραφία. Αλλά οι άνθρωποι έχουν την ευκαιρία να ζήσουν ειρηνικά δίπλα-δίπλα. Πιστεύουμε επίσης ότι τα ανθρωπιστικά ζητήματα πρέπει να επιλυθούν άμεσα. Και το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο πρέπει να γίνεται σεβαστό».

