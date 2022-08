Πολιτική

Τουρκικός Τύπος για S-300: “Η Αθήνα… παίζει με την φωτιά”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αξιωματούχος αναφέρει στην "Γενί Σαφάκ" πως πρόκειται να "αξιοποιήσουν" τους ανυπόστατους ισχυρισμούς τους, για να προσπαθήσουν να μπλοκάρουν την Ελλάδα για τα F-35.

Συνεχίζονται η προκλητική ρητορική και οι ανυπόστατοι ισχυρισμοί από τουρκικής πλευράς, με τις μεγάλες τουρκικές εφημερίδες να φιλοξενούν σήμερα πηχυαίους τίτλους και μακροσκελή άρθρα για το δήθεν “νέο επεισόδιο πάνω από το Αιγαίο”, το οποίο έχουν διαψεύσει ελληνικοί στρατιωτικοί κύκλοι.

Η Άγκυρα, μέσω πηγών του υπουργείου Άμυνας της χώρας, έκανε λόγο για «νέες ελληνικές παρενοχλήσεις», αυτή τη φορά από τους S-300 που βρίσκονται στην Κρήτη κατά τουρκικών F-16, θεωρώντας τις δε ως «εχθρική ενέργεια» από την πλευρά της Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, η Τουρκία ισχυρίζεται ότι στις 23 Αυγούστου, «τουρκικά αεροσκάφη παρενοχλήθηκαν από το ρωσικής κατασκευής σύστημα αεράμυνας S-300 της Ελλάδας που βρίσκεται στην Κρήτη. Το ραντάρ παρακολούθησης στόχων και καθοδήγησης πυραύλων του συστήματος S-300 κλείδωσε με το ραντάρ του F-16, το οποίο ήταν σε αποστολή αναγνώρισης στα 10.000 πόδια δυτικά της Ρόδου. Η παρενόχληση αυτή δείχνει πως η Ελλάδα λειτουργεί κανονικά τους S-300», αναφέρεται από την τουρκική πλευρά.

Ελληνικοί στρατιωτικοί κύκλοι διαψεύδουν τα δημοσιεύματα, επισημαίνοντας πως «η τακτική των Ενόπλων Δυνάμεων είναι να απαντούν κάθε φορά σε τέτοιου είδους προκλήσεις με αναχαιτίσεις μέσω μαχητικών αεροσκαφών».

Την Δευτέρα, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, σε όλα τα πρωτοσέλιδα του τουρκικού Τύπου, φιλοξενείται και συντηρείται το θέμα της δήθεν “παρενόχλησης” των F-16 από τους ελληνικούς S-300.

Η Χουριέτ γράφει «Το ψέμα των S-300 αποκαλύφθηκε - Η Ελλάδα παρενόχλησε ξανά στο Αιγαίο».

Η Τζουμχουριέτ έχει τίτλο «Παρενόχληση με S-300 από την Ελλάδα - Πηγές του τουρκικού ΥΕΘΑ κάνουν λόγο για “εχθρική ενέργεια”».

Η Τουρκιγέ αναφέρει «Αυτό είναι “κλείδωμα” σε όπλα του ΝΑΤΟ - Η Αθήνα παίζει με τη φωτιά - Το κακομαθημένο παιδί της Ευρώπης δεν σταματά».

Η Γενί Σαφάκ έχει τίτλο «Εχθρική κίνηση με S-300».

Μιλώντας στη Γενί Σαφάκ, μια ανώτερη πηγή ασφαλείας είπε ότι η παρενόχληση θα αναφερθεί σε συναντήσεις τόσο με τις ΗΠΑ όσο και με το ΝΑΤΟ. Υποστήριξε ότι τα αεροπλάνα έχουν δυνατότητα καταγραφής και υπάρχουν αρχεία παρενόχλησης, η πηγή τόνισε ότι τα στοιχεία θα υποβληθούν στους αρμόδιους φορείς.

Η ίδια πηγή ανέφερε ακόμη: «Μας πιέζουν για τους S-400, αλλά η Ελλάδα χρησιμοποιεί ενεργά τους S-300. Όταν το φέραμε στην ημερήσια διάταξη, είπαν ‘Δεν χρησιμοποιείται, φυλάσσεται σε υπόστεγα, χρησιμοποιείται μόνο σε ασκήσεις’, αλλά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν αλήθεια. Ενώ μας λένε ότι δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όπλα ρωσικής κατασκευής, η Ελλάδα παρενοχλεί τα αεροπλάνα μιας χώρας μέλους του ΝΑΤΟ με σύστημα ρωσικής κατασκευής. Λοιπόν, οι S-400 που αγοράζει η Τουρκία επηρεάζουν τα F-35, αλλά οι S-300 όχι; Αυτό αποκαλύπτει τα δύο μέτρα και δύο σταθμά. Να εφαρμοστούν τα μέτρα CAATSA και στην Ελλάδα, F-35 δεν πρέπει να δοθούν στην Ελλάδα. Να δούμε τi θα πει το ΝΑΤΟ γι αυτό».

Η Ακσάμ γράφει «Η Αθήνα των ΗΠΑ ξεπέρασε τη γραμμή - Ο “Μήτσο” επιτίθεται όλο και πιο πολύ», προσθέτοντας «Αυξάνει τις προβοκάτσιες στο Αιγαίο ο Έλληνας πρωθυπουργός του οποίου η καρέκλα κλυδωνίζεται από το σκάνδαλο των υποκλοπών».

Από την πλευρά της, η Μιλιέτ γράφει «Εχθρικό κλείδωμα - Η κυβέρνηση της Αθήνας παίζει με τη φωτιά».

Ειδήσεις σήμερα:

Ιωάννινα: “Ο γάιδαρος είχε δεχθεί επίθεση από άγριο ζώο - Συρόταν μόνο το πόδι του” (βίντεο)

Αργολίδα - Τροχαίο: Νεκρός οδηγός μηχανής μετά από σύγκρουση με ΙΧ (εικόνες)

Δολοφονία στην Κυψέλη: Την κατακρεούργησε στην μέση του δρόμου