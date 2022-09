Κοινωνία

Χαριλάου Τρικούπη: Μολότοφ στα ΜΑΤ

Μολότοφ πέταξαν άγνωστοι στη διμοιρία των ΜΑΤ στη Χαριλάου Τρικούπη.

(εικόνα αρχείου)

Επίθεση με μολότοφ έκαναν άγνωστοι στη διμοιρία των ΜΑΤ στη Χαριλάου Τρικούπη, το βράδυ της Τρίτης.

Η επίθεση έγινε με τρεις μολότοφ που εκτοξεύτηκαν από την οδό Διδότου.

Δεν υπήρξε τραυματίας ή ζημιές από την επίθεση.

