Κούβα: Μπλακ άουτ μετά το χτύπημα του κυκλώνα Ίαν (εικόνες)

Μεγάλες καταστροφές σε υποδομές και καλλιέργειες προκάλεσε στην Κούβα το πέρασμα του κυκλώνα Ιαν που βύθισε στο σκοτάδι το νησί της Καραϊβικής.

Το δίκτυο ηλεκτροδότησης της Κούβας κατέρρευσε αργά το βράδυ της Τρίτης, ολόκληρη η νήσος της Καραϊβικής Θάλασσας έμεινε χωρίς ρεύμα μετά το πέρασμα του κυκλώνα Ίαν, που προκάλεσε μεγάλες καταστροφές στο δυτικό τμήμα της χώρας, φέρνοντας σφοδρούς ανέμους, βροχοπτώσεις και πλημμύρες.

Ο Λάσαρο Γκέρα, τεχνικός διευθυντής της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού της Κούβας, εξήγησε ότι βλάβη στο εθνικό σύστημα διανομής, που εν μέρει οφείλεται στο ακραίο καιρικό φαινόμενο, οδήγησε στη διακοπή της παροχής, σύμφωνα με κρατικά ΜΜΕ.

Ο κ. Γκέρα διαβεβαίωσε ότι εργαζόμενοι της επιχείρησης θα εργάζονται όλη τη νύχτα και σήμερα για να αποκατασταθεί η λειτουργία του δικτύου.

Ο κυκλώνας σάρωσε χθες δυτικές επαρχίες της Κούβας, χωρίς να αναφερθούν θάνατοι μεν, αλλά πολλοί κάτοικοι και οι αρχές τόνισαν πως έσπειρε την καταστροφή, προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές και καλλιέργειες.

«Ο κυκλώνας Ίαν απομακρύνεται από την εθνική επικράτεια αλλά οι καταστροφικές συνέπειές του επιμένουν», ανέφερε νωρίτερα μέσω Twitter η κουβανική Πολιτική Προστασία, καλώντας τους πολίτες να επαγρυπνούν, παρά το πέρασμά του. Το κέντρο —το λεγόμενο «μάτι»— του κυκλώνα βγήκε από την επικράτεια της Κούβας χθες στις 09:50 (τοπική ώρα· στις 18:50 ώρα Ελλάδας) κοντά στο Πουέρτο Εσπεράνσα, σύμφωνα με το ινστιτούτο μετεωρολογίας της Κούβας (INSMET).

Το αμερικανικό κέντρο τυφώνων/κυκλώνων (NHC) προειδοποίησε με έκτακτο δελτίο του χθες στις 17:00 (τοπική ώρα· τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας) ότι ο κυκλώνας Κατηγορίας 3 στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ-Σίμσον αναμενόταν να φθάσει απειλητικός στις δυτικές ακτές της Φλόριντας, όντας «εξαιρετικά επικίνδυνος».

